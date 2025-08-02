鄭允浩在 Disney+《下流大盜》中居然是素顏上鏡，成功塑造了一個獨特的木浦黑幫老大角色！

東方神起成員兼演員鄭允浩透過 Disney+ 熱門韓劇《下流大盜》成功獲得「人生角色」，飾演個性鮮明的黑幫老大「張閥求」。

《下流大盜》講述 1977 年為了奪取沉於海底的寶船而聚集在一起的勤奮生計型鄉巴佬們，彼此欺瞞與鬥智的故事。鄭允浩在劇中飾演木浦流氓「閥求」，以突破性的角色表現力在每集播出時都帶來驚喜。



鄭允浩為了詮釋與平時形象截然相反的粗獷角色「閥求」，幾乎以素顏上鏡，並利用浮誇的服裝搭配口香糖、香菸等小道具，強化外表的華麗感與視覺效果。



▼網上引發討論的短片：



此外，他還與導演討論，親自補充劇本中未出現的「閥求」背景故事，從細膩設定到情感鋪陳逐步堆疊，讓角色在與任何人物對戲時都能高度投入，提升整部作品的完成度。



特別是在廣受好評的方言部分，他經過特訓，向木浦的朋友們請教，並親自前往當地向計程車司機學習 1970 年代的語氣特色，多方努力呈現真實感，最終以流利的方言賦予角色更多色彩，展現鮮明強烈的存在感。



▼拍攝花絮：



根據全球 OTT 平台內容觀看排行網站 FlixPatrol 的統計，截至 29 日，《下流大盜》已連續 11 天奪下 Disney+ 韓國綜合內容排行冠軍，成績亮眼，鄭允浩的個人表現也獲得極高評價。

▼漫改尋寶劇 《下流大盜》第4至5集精華片段：



Disney+ 原創影集《下流大盜》每週三公開 2 集，共11集。



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