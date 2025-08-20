中信兄弟江坤宇指導ITZY開球畫面在這！ITZY後台也關心賽況，喜成勝利精靈開球以來沒輸過！

ITZY（禮志、Lia、留眞、彩領、有娜）本月2日來台，在台北大巨蛋替中華職棒中信兄弟隊開球，並進行賽後表演，誠意滿滿收穫圈粉無數，而她們自己拍的活動幕後花絮總算釋出！

ITZY是在1日下午搭機來台，深夜來到大巨蛋先是接受「阿坤」江坤宇1對5指導投球，再和龐大的、從韓國一起飛來的舞群進行演出排練。看了這支幕後花絮才知道為何有娜會特地點名「阿坤」、感謝他指導開球了，因為就兄弟先前公開的開球練習畫面並非同天，是活動當天練習的畫面，一同開球的五名球員們都一起練習了，就ITZY花絮才知道阿坤單獨跟著深夜陪練。



▼ITZY的短影片還有兄弟開球花絮



還有，花絮還收錄了ITZY賽前在球場包廂玩開的場面，穿球衣拍短影音玩得不亦樂乎，準備上場時更捕捉到了留眞隨著播放的〈Sorry, Sorry〉起舞，跳起隔天要來的Super Junior前輩的歌。ITZY依照安排須在比賽結束前就到後台準備，但他們在後台仍看著電視轉播關心賽況，比賽進行到10局下半由岳政華擊出再見結束比賽，彩領盯著電視機相當興奮，後方也傳來歡呼聲。彩領和有娜都相當自豪成為「勝利精靈」呢！



「勝利精靈」是怎麼回事呢？因為ITZY成員在韓職替主場球隊開球，球隊從沒輸過！在中信兄弟之前，ITZY成員從2019年到2025年3月，替LG雙子開球五場，LG從沒輸過！加上中信兄弟那場，還有第一次五個人一起開球，ITZY絕對是名副其實的勝利精靈！

▼有MINDY兼LG球迷整理ITZY勝率



있지 시구 시 엘지 승률 100%

승리요정 축하해



190908 vs 두산 1:2 (승)

210530 vs 키움 2:8 (승)

230916 vs SSG 4:10 (승)

250327 vs 한화 0:2 (승) pic.twitter.com/zoMvFengcH — 메론 (@roadtowins) March 27, 2025

此支影片底下不少台灣網友留言，有人表示「好不容易走出大巨蛋，又被ITZY關進去」、「看了ITZY的表演整個驚呆了、真的太精彩了，影片至少刷了30次以上，一直走不出大巨蛋」呢！也有人讚許那週兄弟舉辦的主題日是台灣史上最強。無論對象迷還是MINDY，那天都是非常美好的回憶呢，從此後身分重疊的人應該更多了吧！

順帶一提，兄弟從那天便啟用ITZY知名諧音三振「K」的歌曲〈Cake〉，重新編舞當作投手三振對手時的應援舞，原本外界猜測是主題日限定，但後續仍持續使用，據說是買下今年整季使用版權。



