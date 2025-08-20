中信兄弟江坤宇指导ITZY开球画面在这！ITZY后台也关心赛况，喜成胜利精灵开球以来没输过！

ITZY（礼志、Lia、留眞、彩领、有娜）本月2日来台，在台北大巨蛋替中华职棒中信兄弟队开球，并进行赛后表演，诚意满满收获圈粉无数，而她们自己拍的活动幕后花絮总算释出！

ITZY是在1日下午搭机来台，深夜来到大巨蛋先是接受「阿坤」江坤宇1对5指导投球，再和庞大的、从韩国一起飞来的舞群进行演出排练。看了这支幕后花絮才知道为何有娜会特地点名「阿坤」、感谢他指导开球了，因为就兄弟先前公开的开球练习画面并非同天，是活动当天练习的画面，一同开球的五名球员们都一起练习了，就ITZY花絮才知道阿坤单独跟著深夜陪练。



▼ITZY的短影片还有兄弟开球花絮



还有，花絮还收录了ITZY赛前在球场包厢玩开的场面，穿球衣拍短影音玩得不亦乐乎，准备上场时更捕捉到了留眞随著播放的〈Sorry, Sorry〉起舞，跳起隔天要来的Super Junior前辈的歌。ITZY依照安排须在比赛结束前就到后台准备，但他们在后台仍看著电视转播关心赛况，比赛进行到10局下半由岳政华击出再见结束比赛，彩领盯著电视机相当兴奋，后方也传来欢呼声。彩领和有娜都相当自豪成为「胜利精灵」呢！



「胜利精灵」是怎么回事呢？因为ITZY成员在韩职替主场球队开球，球队从没输过！在中信兄弟之前，ITZY成员从2019年到2025年3月，替LG双子开球五场，LG从没输过！加上中信兄弟那场，还有第一次五个人一起开球，ITZY绝对是名副其实的胜利精灵！

此支影片底下不少台湾网友留言，有人表示「好不容易走出大巨蛋，又被ITZY关进去」、「看了ITZY的表演整个惊呆了、真的太精彩了，影片至少刷了30次以上，一直走不出大巨蛋」呢！也有人赞许那周兄弟举办的主题日是台湾史上最强。无论对象迷还是MINDY，那天都是非常美好的回忆呢，从此后身分重叠的人应该更多了吧！

顺带一提，兄弟从那天便启用ITZY知名谐音三振「K」的歌曲〈Cake〉，重新编舞当作投手三振对手时的应援舞，原本外界猜测是主题日限定，但后续仍持续使用，据说是买下今年整季使用版权。



