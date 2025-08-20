「輸了就當老婆！」腦洞網漫《輸的人成為第一夫人》確定拍劇！粉絲狂喊這兩對真夫妻上場

人氣網漫《輸的人成為第一夫人》即將搬上螢幕啦！

19日漫畫與小說 IP 專門製作公司Jaedam Media宣佈，已和知名影視製作公司 Cross Pictures 簽下改編合約，準備把這部正在Naver Webtoon熱連載的話題之作，拍成電視劇。

故事設定腦洞大開：一對理念南轅北轍的「國會議員夫婦」：保守派老公「郭賢宇」 vs. 進步派老婆「趙在玲」，本來就天天拌嘴，沒想到因為一樁超大型賄賂醜聞，兩人竟然雙雙參加總統大選？！從「枕邊人」變成「競爭對手」，輸的那一方不僅要承受落選的羞恥，還得自動升格（？ ）為對方的「第一夫人」！這對夫妻的政治與婚姻混戰，想必會比選舉辯論會還精彩。

這部劇集主打「政治 + 愛情」的奇妙組合，既有針鋒相對的權力鬥爭，也有小倆口的鬥嘴日常。簡單一句「輸的人成為第一夫人」就已經夠吸睛了，難怪被認為是能打動全球觀眾的爆款潛力股。



製作方 Cross Pictures 可不是新手，他們之前就把《社內相親》、《心靈的聲音》等網漫改得又甜又好笑，收視與話題雙贏。這次更是再度出手，準備把原作的魅力完美搬上螢幕，再配上全球流行的敘事風格，衝出韓國不是夢。

至於原作者陣容也是神仙組合：負責劇本的崔宥珍作家，擅長細膩描寫感情與人物內心；而畫師姜智英則憑《King's Maker》、《Oh， My God！》等作品展現獨特畫風和強烈表現力。這樣的黃金搭檔，讓網漫在連載時就圈粉無數，如今再加上電視劇改編，話題度只會更上一層樓。

得知這一消息的漫迷和網友也紛紛為選角出謀劃策：「不然讓《現在撥打的電話》柳演錫、蔡秀彬再搭一次吧，很適合」、「人設很有趣，既要有政客的威嚴和圓滑，還要有CP感」、「女主要很有氣場才行」、「真夫妻池晟李寶英最適合了」、「必須是玄彬孫藝真啊」、「申河均、李珉廷來演吧」、「池珍熙、金賢珠太符合人設了」、「如果是真夫妻來演的話會更有趣」等。



一句話總結：這不只是政治劇，更是夫妻間的「愛恨情仇 + 大選真人秀」。 到時候看到兩人從「床頭吵架」進化到「辯論台互噴」，想必會讓觀眾邊追劇邊大喊：「輸的人快點認命當第一夫人吧！」

