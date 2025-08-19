《我的殭屍女兒》尹敬浩扮Saja Boys阿比改露大肚腩！羅PD超配合扮惡魔又扮阿珠媽

曹政奭、李姃垠、曹汝貞等主演的韓影《我和我的殭屍女兒》（《調教我的喪屍女兒》），近日在韓突破300萬觀影人次後，主演兌現了《頻道十五夜》直播時和羅PD約定好的《Kpop 獵魔女團》OST〈Soda Pop〉Challenge！

曹政奭、李姃垠、曹汝貞、尹敬浩與崔惟理，再加上羅PD，六個人不只是Challenge〈Soda Pop〉舞蹈，連打扮都維妙維肖！後製更放上原片對比！曹政奭扮振宇，崔惟理扮貝比（Baby），尹敬浩扮阿比（Abby），曹汝貞扮羅曼斯（Romance），李姃垠扮米斯特里（Mystery）。曹政奭和尹敬浩造型還原度最高，但站Center的尹敬浩是最搶眼，沒有露腹肌倒是露出大肚腩，反差變身「可愛版Abby」！讓人噴笑的還有羅PD，羅PD不僅在開頭打扮惡魔說要摧毀魂門，還在表演中扮路過的阿珠媽！



影片已破百萬觀看，網友喊「殭屍女兒團隊最棒，超出了期待」、「太搞笑了，尹敬浩演員最近是我的笑聲鈴」、「油膩和清爽交替展示，讓人尷尬地又討厭又很歡」、「姃垠演員把瀏海放下來變Mystery怎麼這麼可愛好適合」、「這樣還跳得這麼好，尹敬浩就是Center屬性啊」、「曹政奭演員音樂劇《Grease》般的肢體動作太搞笑了，尹敬浩真的是笑聲鈴新歡，請常常演出綜藝」、「尹敬浩露肚子的時候貝迷住了，相似度是怎樣！！！眨眼也心動」……等等。

