女團izna尹智允出道僅3個月就暫停活動！最終「健康問題」退團，izna今後以6人組進行活動！

因健康問題在2月暫停活動的女團 izna 成員尹智允，在暫停活動6個月後最終退出組合。

經紀公司 WAKEONE 今日（19）表示：「尹智允因健康原因經過長時間的慎重考慮後，決定結束組合活動。尹智允從今年年初開始一直專注於休息和恢復，在此期間，本公司和藝人就未來的活動方向進行深入的討論，決定將健康作為首要任務，讓尹智允退出組合活動。」

izna 今後將以6人組進行活動， WAKEONE 表示：「對於突如其來的消息，讓粉絲們擔心表示誠摯的歉意，將盡最大努力讓 izna 以好的舞台報答大家。希望粉絲們對今後更加成長的 izna 給予溫暖的支持和喜愛。」



izna 是由 Mnet 選秀節目《I-LAND 2：N/α》所推出的7人（MAI、房智珉、尹智允、KOKO、柳莎朗、崔庭銀、鄭勢譬）女團，去年11月25日正式出道。出道專輯的主打歌〈IZNA〉獲得優異的成績外，今年發行的〈SIGN〉在排行榜也表現亮眼，團體人氣持續上升中。



對於尹智允突然退出組合，也讓許多網友相當錯愕，紛紛表示：「天啊！唱歌唱得真好，好可惜啊」、「暈 智允啊...」、「要好好休息，健康最重要」、「看來是很難活動的程度啊嗚嗚」、「希望你不要生病，要健康」、「現在只剩下火熱的時間了，太可惜了」、「看到偶像的日程當然會疼，體力好才能堅持下去」、「他的音色很好...休息一會兒再 SOLO 比較好」等等。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

