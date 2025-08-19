《我的僵尸女儿》尹敬浩扮Saja Boys阿比改露大肚腩！罗PD超配合扮恶魔又扮阿珠妈

曹政奭、李姃垠、曹汝贞等主演的韩影《我和我的僵尸女儿》（《调教我的丧尸女儿》），近日在韩突破300万观影人次后，主演兑现了《频道十五夜》直播时和罗PD约定好的《Kpop 猎魔女团》OST〈Soda Pop〉Challenge！

曹政奭、李姃垠、曹汝贞、尹敬浩与崔惟理，再加上罗PD，六个人不只是Challenge〈Soda Pop〉舞蹈，连打扮都维妙维肖！后制更放上原片对比！曹政奭扮振宇，崔惟理扮贝比（Baby），尹敬浩扮阿比（Abby），曹汝贞扮罗曼斯（Romance），李姃垠扮米斯特里（Mystery）。曹政奭和尹敬浩造型还原度最高，但站Center的尹敬浩是最抢眼，没有露腹肌倒是露出大肚腩，反差变身「可爱版Abby」！让人喷笑的还有罗PD，罗PD不仅在开头打扮恶魔说要摧毁魂门，还在表演中扮路过的阿珠妈！



影片已破百万观看，网友喊「僵尸女儿团队最棒，超出了期待」、「太搞笑了，尹敬浩演员最近是我的笑声铃」、「油腻和清爽交替展示，让人尴尬地又讨厌又很欢」、「姃垠演员把浏海放下来变Mystery怎么这么可爱好适合」、「这样还跳得这么好，尹敬浩就是Center属性啊」、「曹政奭演员音乐剧《Grease》般的肢体动作太搞笑了，尹敬浩真的是笑声铃新欢，请常常演出综艺」、「尹敬浩露肚子的时候贝迷住了，相似度是怎样！！！眨眼也心动」……等等。

