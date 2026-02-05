歷代最大規模《李泳知的警察抓小偷》2/6爆笑開跑！近10萬人爭相報名，李泳知緊急求助羅PD XD

只是想找人玩「警察抓小偷」的李泳知，沒想到報名人數竟接近10萬人，最後只好緊急求助羅PD。

4日，YouTube 頻道15夜公開了新內容《李泳知的警察抓小偷》的預告影片。影片中，李泳知與 OH MY GIRL 的 MIMI、兔瓏、鐵龍、羅暎錫PD、金藝瑟PD 等共100名參加者，一同享受「警察抓小偷」的遊戲樂趣。



「警察抓小偷」是一種捉迷藏型遊戲：警察抓到小偷後將其關進監獄，而其他小偷若觸碰被關在監獄的小偷，則可將其釋放。李泳知某天突然表示想玩這個遊戲，於是透過 IG 限時動態招募參加者，沒想到申請人數多達約10萬人。最後，她只好找上羅PD求助。雖然羅爸爸看起來有些無奈，但最終還是答應了女兒的請求 XD。遊戲正式拍攝於上個月19日，在上岩洞文化儲備基地完成，規模創下歷代之最。李泳知在預告中幽默表示：「當然這一天也跑完這輩子的步。」



預告一公開，網友也熱烈留言：「請認真地製作季度制！春天也跑、夏天也跑、秋天也跑，好嗎」、「我看過招募參加者，但沒想到是這麼正式的內容」、「先把事情搞大再拉攏PD」、「暎錫PD請好好照顧女兒們！哈哈真的是福星啊～特別是泳知」、「親自配音真的太搞笑了」、「那個聲音怎麼可能不是AI」、「喜歡幹活的女兒、說要一起做的姐姐，還有今天渾身痠痛的父親」、「從10萬人中選出100人，到底淘汰了多少人」、「啊，一定超好玩」等。

而《李泳知的警察抓小偷》將於6日下午6點正式公開，大家可以期待這場爆笑追逐戰會有多精彩啦 XD

