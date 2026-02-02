《Kpop 獵魔女團》OST〈Golden〉勇奪美國葛萊美獎！K-pop 作曲家首度寫下全新歷史

Netflix 熱門動畫電影《Kpop 獵魔女團》的主題曲〈Golden〉（燦金），在美國最高權威的音樂頒獎典禮葛萊美獎（Grammy Awards）上抱回獎座。

〈Golden〉於 2 月 1 日（當地時間）下午，在美國洛杉磯舉行的第 68 屆葛萊美獎頒獎典禮事前活動中，榮獲「最佳視覺媒體歌曲獎」（Best Song Written For Visual Media）。該獎項旨在表揚為電影、電視劇、動畫等影視內容創作的優秀作品，並頒發給作曲者。

▼〈Golden〉MV即將突破11億觀看次數：



隨著此次獲獎，共同作詞、作曲的韓裔美籍作曲家兼歌手 EJAE，以及參與作曲的 Teddy、IDO(YUHAN、ZHUN、NHD)、24 等人，全數正式躋身葛萊美獎得主行列。這也是 K-pop 作曲家或音樂製作人首次在葛萊美獲獎，被評價為 K-pop 歷史上極具意義的里程碑。

〈Golden〉自公開後，曾在美國 Billboard 主要單曲榜「Hot 100」累計 8 週奪冠，創下全球性的亮眼成績。此外，本月初於金球獎與評論家選擇獎中接連獲得主題曲獎，作品性與大眾性同時獲得肯定。



在得獎感言中，24 表示：「雖然未能一同站在這個舞台上，但我想將這份榮耀獻給一路與我同行、也是我最重要的導師與最親密的朋友——『K-pop 的開拓者』Teddy 哥。」



另一方面，與〈Golden〉一同入圍「最佳流行重唱／團體演出」的，還包括 BLACKPINK Rosé 的〈APT.〉與 KATSEYE 的〈Gabriela〉，同樣引發關注。不過最終該獎項由電影《魔法壞女巫》OST〈Defying Gravity〉的演唱者辛西婭・艾利沃與雅瑞安娜·格蘭德獲得。

