韓劇「元祖男神」宋承憲自爆想婚了～坦言看到吳代煥超羨慕：「我也想快點結婚生孩子」

昨天（18日）公開的 YouTube 人氣網路節目《乾杯哥》（又譯心酸的哥哥、可憐的哥哥：申東燁），演員宋承憲坦言渴望遇到另一半的想婚發言，引發了熱烈關注。

今年正值出道 30 週年、奔五的宋承憲（1976年10月5日生，48歲），自 1995 年出道一路走來，如今已是中年演員。對尚未結婚的他而言，是否有組建家庭的打算呢？



對此，他表示：「當然想結婚啊。」並笑著回憶道：「之前在拍攝現場我就說過，想快點結婚生小孩，結果吳代煥就說：『哥，要不要把我們家女兒帶走？』」

他也羨慕地補充說：「聽說吳大煥有四個孩子呢。」主持人申東燁則回應吳代煥一句：「最棒了。」對於多子的吳代煥投以欽佩且讚嘆的眼神。



此外，申東燁還在節目上大力地稱讚宋承憲的身材。申東燁先是稱讚認識宋承憲多年，他的臀部肌肉和 10 年前一模一樣，引發全場爆笑。



和宋承憲合作新劇的嚴正化也附和說：「真的，我們拍攝的時候，他還一直在做深蹲呢。」稱讚宋承憲自我管理的模樣，令人敬佩。申東燁更打趣地說：「為了我們宋承憲的臀部，乾杯吧。」再度引來哄堂大笑。



而宋承憲和嚴正化主演的全新愛情喜劇《金子般我的明星》講述頂級韓流女王：林世拉（嚴正化 飾）在全盛時期突然遭遇事故失憶，25年後她也從青春偶像變成中年過氣藝人！儘管失去記憶，她仍堅持回歸演藝圈，期間遇上熱血又有點固執的基層公務員：獨孤哲（宋承憲 飾），兩人在碰撞中發展出一段意外的浪漫愛情！ 8月18日已首播，逢星期一、二晚10時20分在Viu上架。



