金鍾國今日錄製《Running Man》時親自宣佈結婚消息！成員們以為是「隱藏攝影機」，節目將在9月7日播出！

今日（18）最重大的消息就是金鍾國宣布結婚啦！今日錄製《Running Man》時，他也親自和成員們宣佈這個好消息！

據報導，金鍾國當天在《Running Man》拍攝現場親自傳達結婚消息。據悉，他在拍攝開場白時透露：「我要結婚了！」讓《Running Man》的成員們和嘉賓張東潤、金雅英都大吃一驚，還以為是「隱藏攝影機」，但知道是真的之後，也紛紛表示祝賀。這期節目預計9月7日播出，好期待成員們的反應啊 XD



金鍾國當天上午在粉絲俱樂部上傳了親筆信，稱「我要結婚了！準新娘是非藝人，其實之前也多少有透露過一點點跡象，但可能還是會讓很多人覺得突然。今年是我出道30週年，沒有製作專輯，而是先完成了『我的另一半』。婚禮將在近期舉行，規模不大，與家人、親戚、熟人低調地安靜地進行。我會成為一個更加努力、更加用心生活的金鍾國。」



雖然結婚消息真的超突然，但網友也馬上送上祝褔，紛紛表示：「哇～今年金鍾旼結婚、金鍾國也結婚了，祝賀祝賀」、「美國嫂子？嘿嘿嘿，真的祝賀你」、「買房搬家的時候就有感覺了」、「還以爲要和運動結婚了呢！一定要幸福」、「大發！所以才要搬家嗎」、「在《Running Man》裡一直提到結婚的果然是有對象啊」、「這是最近最驚人的消息了」、「搬家的原因都在這裡啊 哈哈哈」、「今天不是《Running Man》錄製日嗎？感覺從開場就很熱鬧」等等。

