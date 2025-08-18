金钟国今日录制《Running Man》时亲自宣布结婚消息！成员们以为是「隐藏摄影机」，节目将在9月7日播出！

今日（18）最重大的消息就是金钟国宣布结婚啦！今日录制《Running Man》时，他也亲自和成员们宣布这个好消息！

据报导，金钟国当天在《Running Man》拍摄现场亲自传达结婚消息。据悉，他在拍摄开场白时透露：「我要结婚了！」让《Running Man》的成员们和嘉宾张东润、金雅英都大吃一惊，还以为是「隐藏摄影机」，但知道是真的之后，也纷纷表示祝贺。这期节目预计9月7日播出，好期待成员们的反应啊 XD



金钟国当天上午在粉丝俱乐部上传了亲笔信，称「我要结婚了！准新娘是非艺人，其实之前也多少有透露过一点点迹象，但可能还是会让很多人觉得突然。今年是我出道30周年，没有制作专辑，而是先完成了『我的另一半』。婚礼将在近期举行，规模不大，与家人、亲戚、熟人低调地安静地进行。我会成为一个更加努力、更加用心生活的金钟国。」



（相关报导：金钟国结婚啦！出道30周年喜曝：专辑没做，先完成了我的另一半）

虽然结婚消息真的超突然，但网友也马上送上祝褔，纷纷表示：「哇～今年金钟旼结婚、金钟国也结婚了，祝贺祝贺」、「美国嫂子？嘿嘿嘿，真的祝贺你」、「买房搬家的时候就有感觉了」、「还以爲要和运动结婚了呢！一定要幸福」、「大发！所以才要搬家吗」、「在《Running Man》里一直提到结婚的果然是有对象啊」、「这是最近最惊人的消息了」、「搬家的原因都在这里啊 哈哈哈」、「今天不是《Running Man》录制日吗？感觉从开场就很热闹」等等。

