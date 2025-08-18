【韓網熱門】IVE公開《XOXZ》challenge！網友：舞蹈很讚 vs 動作軟綿綿

人氣女團IVE帶著新曲《XOXZ》重磅回歸，按照KPOP圈的慣例，接下來她們會邀請其他愛豆藝人一起完成《XOXZ》的challenge，那就先一起看看原版challenge舞蹈吧！

韓國網友評論：

1. 感覺歌會很好聽

2. 有點像《Baddie》風格 ᄏᄏᄏ 要聽完整曲才知道

3. 有種《Love Dive》《Baddie》《Tko》混合的感覺，不錯 ᄏᄏᄏᄏᄏ

4. 舞台應該會很讚ᄏᄏᄏ

5. 安俞真真的很搶眼

6. 第一次公開的challenge，為什麼大家都跳得不太整齊？ 還有員瑛舞太輕飄飄的，很突兀

7. 編舞做得不錯，我喜歡ᄏᄏᄏᄏᄏ

8. Liz找了好久ᄏᄏ 因為黑髮完全像另一個人

9. 轉頭的舞蹈動作，要做就好好做，現在有點敷衍ᅲ

10. 銀髮的是秋天吧？ 動作很有力量，很帥ᄏᄏᄏ

11. 舞完全不整齊，但歌不錯

12. 不錯，本來有點擔心，但現在很期待

13. 不錯？？ 好想趕快聽完整版

14. 員瑛的低音Rap真的太好聽了

15. 這是第一次公開唉，但是舞蹈有點不齊，不過歌曲氛圍很不錯

16. 現在只是challenge片段，說什麼「隨便跳」ᄏᄏ 到了舞台正式表演肯定會好

17. 啊瘋了，超期待安俞真直拍

18. 哇，歌好聽啊？ 不像之前的歌，真的很新鮮

19. 編舞有點可惜，跟歌不太搭ᅲ 歌挺好的，但這首應該要更強烈的舞蹈

20. 就是因為是私服challenge，所以動作才沒用力，這點有點可惜ᄏᄏᄏ 但編舞本身看起來還可以，歌也期待

21. 好想她們趕快回歸，一週都等不下去ᅲ 到時候演唱會舞台應該會炸ᄏᄏ

