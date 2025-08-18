金鍾國結婚啦！出道30週年喜曝：專輯沒做，先完成了我的另一半

歌手、綜藝人金鍾國正式加入「已婚男」行列！迎來出道30週年的他，親自宣佈即將步入婚姻殿堂，為自己的音樂人生開啟全新篇章。

金鍾國於今日（18日）上午透過自己的官方粉絲站發表了一封親筆信，信中他以「我是金鍾國」開頭，並寫道：「其實我一直知道，總有一天要寫下這樣的文字，但真正動筆的這一刻，心情比想像中更加緊張與激動。 我要結婚了！其實之前也多少有透露過一點點跡象，但可能還是會讓很多人覺得突然。今年是我出道30週年，本來應該推出想做的專輯，但結果沒有做專輯，卻先完成了『我的另一半』。希望大家能為我送上祝福與支持。 雖然來得有點晚，但能這樣走進人生下一個階段，我覺得真的很幸運。」最後，他也不忘以幽默口吻承諾：「我會好好生活下去！婚禮將在不久後舉行，規模不大，會低調安靜地進行。我會成為一個更加努力、更加用心生活的金鍾國。」

所屬社Turbo JK Company也表示：「能在出道30週年的特別時刻迎來新的開始，意義非凡。 希望大家能以溫暖的心情給予祝福與支持。」據韓媒報導，金鍾國的婚禮將在首爾某處以非公開形式舉行，僅邀請家人及至親好友參加，場面溫馨而低調。



雖然即將成為人夫，金鍾國並未停下腳步，他將持續投入音樂活動，目前正專注準備出道30週年紀念專輯及10月的演唱會。未來，他將在「家庭」這個新舞台上獲得更多靈感，帶來新的故事與音樂。

作為韓國樂壇的代表性歌手之一，金鍾國憑藉獨特嗓音與無數經典歌曲陪伴了大批粉絲成長。 如今迎來人生的重要時刻，歌迷們也期待他在婚姻與音樂兩條道路上，繼續綻放耀眼光彩。

