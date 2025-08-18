YG下半年全力投入戰鬥！梁鉉錫公佈計劃：9月TREASURE、10月BABYMONSTER、11月BLACKPINK！

YG娛樂總製作人梁鉉錫最近通過 YouTube 頻道親自傳達 BLACKPINK、TREASURE、BABYMONSTER今後的計劃。下半年才開始認真工作的YG XD

迎來出道5週年的 TREASURE 將在9月1日發行迷你3輯《LOVE PULSE》。梁鉉錫表示：「如果說過去的5年是他們的第一幕，那麼這張專輯將成爲第二幕的開始。」主打歌〈PARADISE〉是復古 Disco Fuck 風格，活動後期還會公開〈EVERYTHING〉的MV。



此外，BABYMONSTER 的第二張迷你專輯原訂10月1日發行，但推遲到10月10日發行。梁鉉錫強調：「在韓國10月初有一個中秋的長假，在我們發行專輯的時候，有很多實際上的不便。10月發行的專輯會有4首新歌，主打歌〈WE GO UP〉是一首非常強烈又酷炫的歌曲。」另外，在《BLACKPINK HOUSE》之後，還將公開新的內容《BAEMON HOUSE》（已經完成拍攝），預計從9月開始公開。



而 BLACKPINK 新專輯的消息也首次公開，梁鉉錫表示：「 BLACKPINK 的成員們和負責的製作人們，他們都在努力準備中，我希望最遲在11月能夠推出 BLACKPINK 的新專輯。」日前正在舉行「DEADLINE」巡迴演唱會的 BLACKPINK ，日前結束8月16日英國倫敦場後，下一場是10月18日的高雄場，看來成員們會在這段時間準備新專輯，粉絲們一定都想快點聽到新歌吧！



