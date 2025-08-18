【韩网热门】IVE公开《XOXZ》challenge！网友：舞蹈很赞 vs 动作软绵绵

人气女团IVE带著新曲《XOXZ》重磅回归，按照KPOP圈的惯例，接下来她们会邀请其他爱豆艺人一起完成《XOXZ》的challenge，那就先一起看看原版challenge舞蹈吧！

韩国网友评论：

1. 感觉歌会很好听

2. 有点像《Baddie》风格 ᄏᄏᄏ 要听完整曲才知道

3. 有种《Love Dive》《Baddie》《Tko》混合的感觉，不错 ᄏᄏᄏᄏᄏ

4. 舞台应该会很赞ᄏᄏᄏ

5. 安俞真真的很抢眼

6. 第一次公开的challenge，为什么大家都跳得不太整齐？ 还有员瑛舞太轻飘飘的，很突兀

7. 编舞做得不错，我喜欢ᄏᄏᄏᄏᄏ

8. Liz找了好久ᄏᄏ 因为黑发完全像另一个人

9. 转头的舞蹈动作，要做就好好做，现在有点敷衍ᅲ

10. 银发的是秋天吧？ 动作很有力量，很帅ᄏᄏᄏ

11. 舞完全不整齐，但歌不错

12. 不错，本来有点担心，但现在很期待

13. 不错？？ 好想赶快听完整版

14. 员瑛的低音Rap真的太好听了

15. 这是第一次公开唉，但是舞蹈有点不齐，不过歌曲氛围很不错

16. 现在只是challenge片段，说什么「随便跳」ᄏᄏ 到了舞台正式表演肯定会好

17. 啊疯了，超期待安俞真直拍

18. 哇，歌好听啊？ 不像之前的歌，真的很新鲜

19. 编舞有点可惜，跟歌不太搭ᅲ 歌挺好的，但这首应该要更强烈的舞蹈

20. 就是因为是私服challenge，所以动作才没用力，这点有点可惜ᄏᄏᄏ 但编舞本身看起来还可以，歌也期待

21. 好想她们赶快回归，一周都等不下去ᅲ 到时候演唱会舞台应该会炸ᄏᄏ

原文：https://theqoo.net/square/3875410151

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻