一手動畫一手電影，安孝燮全球收割粉絲！迷妹迷弟排隊領號等見本尊：他有沒有分身啊

如果你還不知道安孝燮，那你可能真的不太追韓流了。 因為這位帥哥現在不只是在韓國紅，他已經紅到地球另一端——拉丁美洲去了！

最近，安孝燮透過兩部重量級作品，徹底坐穩「K-Contents全球宣傳大使」的寶座。 第一部是Netflix原創動畫電影《Kpop 獵魔女團》，上映後直接屠榜全球排行榜，還創下Netflix歷代原創動畫電影觀看時數第一的驚人紀錄——目前已突破2億2,080萬小時！你沒聽錯，是「小時」！

安孝燮在裡面聲演偶像團體「Saja Boys」的隊長「振宇」，用又蘇又有深度的聲線讓全世界觀眾都戀愛了。 國外媒體甚至評價說：「這不只是配音，這是聲音的演技革命！」（有點誇張但聽起來就很厲害）



第二部作品是改編自超人氣網漫的真人電影《全知讀者視角》。 這部片在正式上映前就已經賣到全球113個國家和地區，橫跨亞洲、歐洲、北美洲，一個字：猛！在《全知讀者視角》中，安孝燮飾演主角「金獨子」，不但武打戲自己來、不用替身，還把那種「拯救世界的普通人」演得讓人信了。 他不只扛戲扛票房，還扛起粉絲的心！



更驚人的是，南美洲粉絲的反應比泡菜鍋還火辣。 墨西哥第一大報《El Metro》直接把他放在報紙頭版封面，稱他是「征服所有世代的K-偶像」。 其他當地媒體也跟進報導，稱他是K-內容新浪潮的臉，這下連拉丁美洲的媽媽們都認識他了吧？



從動畫到真人電影，從韓國到世界，從偶像派到實力派，安孝燮正以全能藝人模式全速運轉！ 據說他接下來將出演2026年上半年播出的電視劇《今天也售罄了》，繼續挑戰自我，收割更多心。

全球粉絲表示：「請問安孝燮有分身嗎？ 我們也想每天看到他。」

