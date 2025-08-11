G-Dragon点名标注传绯闻！4个月后TWICE Sana首开口：当时嘴巴痒到不行，却不能说

人气女团 TWICE成员Sana 近日在YouTube节目《Sana的冷访问》第二季收官特辑中，首次开口谈及先前与 BIGBANG成员G-Dragon（权志龙）的幽风波。 时隔4个月，两位超人气明星的「离开」又再度登上韩网热搜。

事件起源於今年 4 月，G-Dragon 在个人社交平台分享了 TWICE 作为 Coldplay 首尔演唱会嘉宾的舞台片段，并仅标注了Sana的帐号，引发外界猜测两人是否正在交往。 对此G-Dragon方面曾解释，当时距离两人共同录制《冷访问》节目不久，标注Sana只是录制后的友好表示; 之所以没有立即澄清，是担心节目内容提前曝光。

*相关内容： 因演唱会贴文惹恋爱传闻，G-Dragon只标记了TWICE Sana！GD方迟来的澄清：只是节目后的亲切互动，担心剧透才未解释

Sana在节目中回忆道：「那天真的很特别，很像突然喊 '1、2、3' 就聚在一起的感觉。 如果不是《冷访问》，我们根本不可能出现这样的组合。 录影后没多久，（G-Dragon）就在 SNS 上标注了我，成员们都知道（G-Dragon）上了《冷访问》，但因为录影才过了几天，不能直接说『他上了冷访问』，所以嘴巴痒到不行（很想说），却只能硬忍著，等啊等，直到一个月后才播出。」当时 G-Dragon 与主持人 DEX 一同出演《冷访问》，节目播出后引发广大关注与讨论。



此外，TWICE 正在进行第六次世界巡回演唱会《READY TO BE》，并於本月 2 日（当地时间）在美国伊利诺州芝加哥格兰特公园举行的超大型音乐节「Lollapalooza Chicago」中，以 K-pop 女团之首的身份担任压轴表演嘉宾，再次刷新纪录。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻