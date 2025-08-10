力挺潤娥《凌晨兩點的惡魔》，少女時代出動！Tiffany主動要求團體合照，團魂大爆發

少女時代本月1日才合體，共同慶祝Tiffany生日也慶祝出道18週年，7日成員們又因潤娥電影新作《凌晨兩點的惡魔》（我的鄰居是惡魔）聚首，力挺潤娥。

7日《凌晨兩點的惡魔》舉行VIP特映會，少女時代成員太妍、俞利、孝淵、潤娥、秀英和Tiffany都到了，惜缺Sunny。而讓粉絲SONE最驚喜的是，Tiffany在讓媒體拍完個人照後，主動要求能不能和少時成員們合影。Tiffany原先看起來還很不好意地觀察現場氣氛，結果迎來SONE興奮尖叫，連主持人語氣也難掩驚喜：「太好了！太好了！」畫面可看到Tiffany偷偷對SONE使眼色比讚，似乎也在稱讚自己做得好XD。



少時成員們魚貫走到台上合照，按照電影主題比了「惡魔愛心」，主持人還cue「我們是少女時代」讓她們比招呼手勢，只不過有些成員害羞到笑場掩面，宣告失敗XD。重點是她們的團魂，公開合照果然引發了熱門話題，網友都說成員們如此為潤娥站台太暖了，且大家還是一樣漂亮、沒變化。



徐玄昨（9）日在IG秀出了六人台下各式合照，潤娥也發了並感謝成員。潤娥當天應是忙到無法和成員們合體，只留下和徐玄的自拍，自己也覺得可惜。不過，六成員特地和海報上的潤娥合影也算是另類合體了吧？



有趣的是，徐玄發出和潤娥的自拍寫下「善智和莎朗相遇應該很有意思」，「善智」即潤娥在《凌晨兩點的惡魔》的惡魔角色，「莎朗」則是徐玄在《聖夜：惡魔都市》裡狩獵惡魔的角色。不知道兩個角色真的相遇會如何呢？徐玄和潤娥今年的作品不僅有默契的和「惡魔」相關，戲劇方面也都有穿越到朝鮮時代呢（《我奪走了公爵的初夜》、《暴君的主廚》）！



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞