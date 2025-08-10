朴贊郁「罷工期堅持寫劇本」遭美國編劇工會除名，新片《無可奈何》恐無緣奥斯卡金像奖

曾執導《下女的誘惑》《原罪犯》等優秀作品、享譽各國的韓國導演朴讚郁，因在美國編劇工會（WGA）罷工期間參與美國作品的編劇工作而遭到除名。 外界預測，這一決定可能會對他未來在好萊塢的活動造成衝擊。

根據《Variety》等美國主要媒體8月9日（韓國時間）報導，WGA發表聲明稱，因涉嫌違反2023年罷工規定，將朴讚郁以及與他共同編寫HBO劇集《同情者》（The Sympathizer）劇本的Don McKellar從會員名單中除名。 該劇由小勞勃道尼主演，已在去年4月播出。



WGA是由約1萬1千名活躍於美國電影、電視、串流與廣播產業的編劇組成的工會，2023年5月起發動長達148天的大罷工，全面禁止會員進行商業性寫作，要求改善因全球串流市場擴張而出現的待遇問題。

雖然WGA沒有明確說明朴讚郁違反了哪一條規定，但外媒推測，他在罷工期間參與了屬於「經濟活動」範疇的《同情者》編劇工作，罷工規範遵守委員會因此認定需要懲戒，經理事會審議後作出除名決定。 據悉，朴讚郁並未對該決定提出異議。

被WGA除名並不意味著法律上禁止編劇工作，但由於好萊塢主要片廠、電視台與串流平台遵循與工會的集體協議，只聘用 WGA 所屬編劇，實際上等同於朴讚郁在美國的編劇活動被封鎖。雖然導演工作不受影響，但由於朴讚鬱的創作風格是為大多數導演作品親自編寫劇本，一旦編劇受阻，勢必影響他在好萊塢的未來活動。



《Variety》也指出這次除名決定「將對朴導演產生不利影響」，並表示他將無法參與迪士尼、HBO、Netflix 等大型片廠的項目。

此外，有分析認為，預定9月上映的朴讚鬱新片《無可奈何》在進軍美國市場上可能也會受到限制。 該片已獲邀參加義大利威尼斯國際電影節競賽單元，並已報名角逐明年美國奧斯卡最佳國際影片。 不過，這次除名事件恐怕會對《無可奈何》的奧斯卡宣傳活動造成不利影響。



