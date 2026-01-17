學琴 5 個月登頂尖音樂廳？ 少時徐玄化身「小提琴兒童」挑戰名曲，遭指「特權」後反轉獲網挺：雙贏！

演員徐玄日前宣布將以小提琴手身份登上專業舞台，然而「習琴僅 5 個月」便能進軍頂尖音樂廳的消息，在社群平台間引發了關於「藝人特權」的激烈辯論。

■ 官方立場：傳遞純粹熱情，推廣古典樂大眾化

徐玄的經紀公司 KKUM娛樂 於 14 日宣布，徐玄受邀於 3 月 13 日擔任在首爾松坡區樂天音樂廳舉行的「Sol 愛樂樂團第 8 屆定期演奏會」特別協演嘉賓，挑戰演奏維托里奧·蒙蒂（Vittorio Monti）的炫技名曲《查爾達斯》（Csardas）。

經紀公司解釋道，徐玄目前仍是學習小提琴約 5 個月的「興趣班學生」，她更謙虛自封為「小提琴兒童」。 此次演出並非追求專業演奏家的完美無瑕，而是希望能展現熱愛音樂的純粹熱情。



「Sol 愛樂樂團」由非專業演奏者、而是由熱愛古典樂的人士所組成，徐玄認同這一宗旨並決定參與協奏，希望透過親自登上舞台來降低古典樂的門檻，讓更多大眾能對古典樂這個領域感到親近。

徐玄也感性表示：「我想讓大家知道，古典樂與流行音樂一樣，是任何人都能輕鬆享受的『我們大家的音樂』。 希望透過我的挑戰，能讓更多人發現古典樂的樂趣。」



■ 賽制疑慮：頂級舞台門檻引發「特權」爭議

儘管初衷美善，爭議卻源於演出場地——樂天音樂廳。 該地為韓國首座葡萄園式頂級音樂廳，對於專業演奏家而言亦是夢想舞台。 部份質疑者認為，僅練習 5 個月便能站上該地協奏，無疑是藝人光環帶來的「特權」。

反對聲音指出：「藝人身分讓門檻變得太容易」、「樂天音樂廳租借費極高（一小時700萬韓元），學 5 個月就能在那裡表演，身為音樂系學生，實在很無語」。



■ 輿論反轉：業餘愛好者出面聲援「這並非罕見」

然而，隨著消息傳開，大批業餘音樂愛好者與網友紛紛出面反駁。 網友指出，Sol 愛樂樂團本身即是由「業餘愛好者」組成，並非專業樂團; 而該場地只要符合租借程序，業餘團體亦可申請：「興趣班學生去樂天音樂廳表演並不是什麼稀奇的事，我身邊也很常見」、「什麼特權不特權的，想太多了吧」。

支持者更認為這是絕佳的推廣：「徐玄參加能確保票房與宣傳，這對業餘團體來說是雙贏」、「看到她的挑戰精神覺得非常帥氣」、「徐玄小時候就學過小提琴，在《我們結婚了》也曾短暫表演過」。 更有網友酸記者「大驚小怪」，認為這不應被視為爭議。



此外，本次公演將由趙相旭擔任指揮，並由小提琴家白珠暎與徐玄共同參與。 演出曲目包括柴可夫斯基第五號交響曲、馬奎茲的《第二號丹戎舞曲》以及韋瓦第《四季》中的〈春〉等豐富曲目。 徐玄目前正全力投入排練，期盼能為觀眾帶來耳目一新的聽覺體驗。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞