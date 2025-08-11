《我家的熊孩子》身高168.2的人氣諧星許卿煥感嘆：「因為身高結不了婚，想做手術擺脫困境」

10日播出的 SBS 綜藝節目《我家的熊孩子》中，播出了金俊昊與許卿煥為了增高手術而前往骨科醫院的畫面，高額的手術費用也隨之曝光，引發了關注與討論。

當天，許卿煥在醫院候診室坦言：「這是人生最後的機會。」、「我沒結婚，可能也跟身高有關。有幾位女性因為我的身高而猶豫，上次相親也是因為身高而不順利。」語氣中帶著委屈。



在醫院測量的結果顯示，許卿煥的身高為 168.2 公分。醫生還補充說：「下半身偏短。」讓許卿煥感到非常沮喪。



在進行增高手術諮詢前，許卿煥表示：「我並不要求到 180 公分，怕身體負擔太大，大約 177 公分就好。」醫生則說：「雖然實際是 177 公分，但看起來會超過 180 公分，而且你的手臂比例相對不錯。」



此外，一旁打趣的金俊昊，測量結果是 168.5 公分，讓現場爆笑。醫生還補了一句：「腿比卿煥先生更短。」再度讓他受擊。

許卿煥笑說：「我還是好太多了，瞬間開心起來。」金俊昊則自豪地說：「坐著的高度不是我更高嗎？」許卿煥立刻回嗆：「那你就一直坐著吧！」引發笑聲。

兩人正式接受增高手術的諮詢時，聽到醫生說有人曾增高 13.5 公分，不免露出羨慕的眼神。當金俊昊問到手術方式時，醫生解釋：「手術的正式名稱是『四肢延長術』，簡單來說就是把骨頭折斷，再慢慢拉伸，骨頭會跟著生長。」但得知手術最低費用約 4000 萬韓元，而且比起手術本身，「延長過程」的痛苦更加劇烈，兩人瞬間對手術感到畏懼。

PS：4000萬韓元約＝台幣86萬3059元＝美金28897元



▼相關影片（香港觀眾可至Viu收看完整節目，逢星期日深夜上線）



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞