力挺润娥《凌晨两点的恶魔》，少女时代出动！Tiffany主动要求团体合照，团魂大爆发

少女时代本月1日才合体，共同庆祝Tiffany生日也庆祝出道18周年，7日成员们又因润娥电影新作《凌晨两点的恶魔》（我的邻居是恶魔）聚首，力挺润娥。

7日《凌晨两点的恶魔》举行VIP特映会，少女时代成员太妍、俞利、孝渊、润娥、秀英和Tiffany都到了，惜缺Sunny。而让粉丝SONE最惊喜的是，Tiffany在让媒体拍完个人照后，主动要求能不能和少时成员们合影。Tiffany原先看起来还很不好意地观察现场气氛，结果迎来SONE兴奋尖叫，连主持人语气也难掩惊喜：「太好了！太好了！」画面可看到Tiffany偷偷对SONE使眼色比赞，似乎也在称赞自己做得好XD。



少时成员们鱼贯走到台上合照，按照电影主题比了「恶魔爱心」，主持人还cue「我们是少女时代」让她们比招呼手势，只不过有些成员害羞到笑场掩面，宣告失败XD。重点是她们的团魂，公开合照果然引发了热门话题，网友都说成员们如此为润娥站台太暖了，且大家还是一样漂亮、没变化。



徐玄昨（9）日在IG秀出了六人台下各式合照，润娥也发了并感谢成员。润娥当天应是忙到无法和成员们合体，只留下和徐玄的自拍，自己也觉得可惜。不过，六成员特地和海报上的润娥合影也算是另类合体了吧？



有趣的是，徐玄发出和润娥的自拍写下「善智和莎朗相遇应该很有意思」，「善智」即润娥在《凌晨两点的恶魔》的恶魔角色，「莎朗」则是徐玄在《圣夜：恶魔都市》里狩猎恶魔的角色。不知道两个角色真的相遇会如何呢？徐玄和润娥今年的作品不仅有默契的和「恶魔」相关，戏剧方面也都有穿越到朝鲜时代呢（《我夺走了公爵的初夜》、《暴君的主厨》）！



