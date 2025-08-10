虛驚一場！THE BOYZ首爾演唱會遭「炸彈威脅」，疏散搜索確認無危險、延遲2小時舉辦

男團THE BOYZ原定於10日下午4點在首爾松坡區KSPO DOME （首爾奧林匹克體操競技場）舉行單獨演唱會「THE BOYZ 'THE BLAZE' WORLD TOUR in SEOUL」，在接獲關於爆裂物的舉報後，全體人員緊急疏散。

據警方與消防部門透露，韓國體育產業開發公司收到了內容為「已在 KSPO DOME安裝爆裂物」的傳真，確認後立即向警方報案，現場工作人員及觀眾全數撤離疏散。 首爾警察廳機動巡邏隊與警察特攻隊到場，消防部門也出動了19輛消防車與約70名人員展開爆裂物搜索，結果並未發現爆裂物。

隨後，THE BOYZ所屬社One Hundred發佈公告稱，原定下午4點開始的演出將延至下午6點開始，4點45分開放入場，叮囑大家在會場周邊免費領取涼水降溫。



此外，首爾明洞新世界百貨店也在本月5日接到炸彈恐嚇，隨即進行疏散與搜查，但未發現任何爆炸物。 調查顯示，發出威脅訊息的是一名患有重度自閉症的13歲國中生，出於好奇社會反應，在論壇發布了不實消息，目前正接受保護性監護，未遭受刑事處罰。 新世界百貨因此暫停營業約兩小時，聲稱蒙受約6億韓元的損失，賠償方案尚未確定。

另外，THE BOYZ自8日起，正在首爾KSPO DOME舉行第四次世界巡迴演唱會。



