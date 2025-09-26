THE BOYZ應援棒陷「撞臉」風波！要求QWER修改未果，官方宣布將採取法律行動

男團THE BOYZ針對近日與女子樂團QWER之間的「應援棒設計相似」引發爭議，決定採取法律行動。而QWER方的最新官方聲明也絲毫不退讓，法律戰將一觸即發。

昨晚（25日），THE BOYZ所屬社One Hundred Label透過官方聲明表示：「由於THE BOYZ官方應援棒與QWER應援棒的設計相似，讓粉絲們感到混亂與不便，我們深表同感，並真心地向大家致歉。」





所屬社指出：「應援棒是連結藝人與粉絲的重要象徵，僅僅因爭議本身就讓The B（THE BOYZ粉絲名）們感到不悅，我們完全理解這樣的心情。自從得知此事後，我們已與QWER方面多次溝通，並提出設計修改的要求，但最終未能達成結論。」



THE BOYZ方面強調：「對於未能更迅速地應對這起爭議，我們深感抱歉。未來為避免此類事件再度發生，我們將包含法律手段在內，與相關機構合作，採取強而有力的措施應對。」



近期，QWER在世界巡演前夕公開了官方應援棒設計。該設計為白色喇叭造型，上面印有QWER的Logo。然而設計公開後，因與THE BOYZ於2021年推出的心形喇叭應援棒過於相似，引發粉絲間的激烈爭論。





＊最新QWER方在深夜回應：「我們想明確告訴大家，近期發售的QWER官方應援棒在設計或版權上，皆不存在任何問題。」、「已多次委託律師進行法律層面的版權審查，並獲得權威解釋，確認不存在包括版權侵害在內的任何問題。儘管如此，這次事件給粉絲們帶來了巨大的擔憂與不便，我們在此深表遺憾。」強調設計不存在相似性問題，官方對立情況讓爭議持續升溫。



