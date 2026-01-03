CBX伯賢、泰民、THE BOYZ 各被欠 10 億！所屬社遭爆壓榨藝人「欠薪總額達 50 億」，急反駁：與藝人無矛盾、尚在協商

韓國娛樂公司 One Hundred 代表車佳元因被指經營方式畸形，導致旗下藝人CBX（伯賢、Xiumin、Chen）、SHINee泰民、THE BOYZ 等人集體遭遇欠薪，總金額估計高達 50 億韓元。 儘管公司隨後緊急發聲明反駁，但輿論已然沸騰。

血汗工廠？大牌藝人淪為欠薪受害者

根據韓媒《The Fact》報導，由車佳元擔任代表的 One Hundred 拖欠旗下男團 THE BOYZ 薪水 10 億韓元; 下屬廠牌 INB100 拖欠伯賢薪水約 10 億韓元，隊友 Chen、Xiumin 亦有數億韓元的欠款; 另一廠牌 Big Planet Made 旗下的SHINee泰民，未結算金額甚至大幅超過 10 億韓元。







此前，該媒體就曾質疑車佳元的經營手法，包括宣稱 2024 年服裝費支出高達 108 億韓元（後辯稱為製作費誤填），以及靠收受 720 億韓元預收款維持運作的「拆東牆補西牆」模式。

財務黑洞：公司陷入「資不抵債」狀態

報導指出，這場災難早有預兆。 旗下的 Big Planet Made 去年提交的2024年財務審計報告顯示，公司負債約 532 億、遠超資產總額342億，處於「完全資本蠶食（資不抵債）」的破產邊緣; 伯賢創立的 INB100 於2024年5月被吸收後，帳上資金也幾乎枯竭。

INB100 的最大股東則是 One Hundred，而One Hundred 與 Big Planet Made 的最大股東皆為車佳元。 實質上，這些全是由車佳元一手掌控的「家族企業」。 這些公司主要靠預收款（歌手公演、專輯等款項）與演出費勉強度日，自 2025 年下半年起已無力支付藝人酬勞。



連鎖反應：EXO 完全體回歸夢碎

據悉，泰民自 2024 年起展開世界巡演、跑遍全球 29 個地區，伯賢也陸續開啟亞洲巡迴和世界巡迴演唱會，本月還有首爾安可場，然而兩人皆處於「拚命工作卻拿不到回報」的尷尬境地。 據悉，他們從第三季起就再也沒有收到過結算款項。 自去年第四季起，業界已開始流傳 One Hundred 旗下歌手欠薪的消息。

更令粉絲心碎的是，EXO-CBX有義務向 SM 娛樂支付個人活動銷售額的 10%，但因INB100 資金斷裂，成員連自己的報酬都沒領到，至今未能履行合約。 這令雙方紛爭持續升級，直接導致 CBX 缺席睽違 2 年 6 個月的 EXO 完全體活動。



公司強硬反擊否認，網友諷刺「自認欠薪」

針對指控，One Hundred 隨即發表正式立場，將該報導定義為「誤報」。 針對欠薪，公司解釋所謂「未結算」僅是因各藝人合約條件及活動狀況不同，正處於「正常協商與調整中」；同時強調旗下藝人與員工對公司「完全沒有矛盾」，目前皆在正常活動。同時斥責爆料者與媒體損害藝人形象，宣稱將向韓國新聞仲裁委員會提交申請，採取法律手段揭示真相。

儘管公司強硬回應，但韓國網友對這份聲明並不買帳。 論壇留言紛紛諷刺：「既然還在『協商與調整中』，不就證明錢確實還沒發下去嗎？ 哪來的誤報？」 「按照合約準時給錢就好，到底有什麼好『協商』的？」「哪裡有『損害藝人形象』這回事？只是讓大家知道這家公司很爛罷了」。

