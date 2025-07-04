明日花綺羅為周鶴年辯護：他是我的粉絲，無肉體關係、只因純喝酒被退隊「令人沮喪」

男團THE BOYZ出身的成員周鶴年，近日被判定在性交易嫌疑上「不予起訴」，而與該事件一同被提及的日本退役AV女優明日花綺羅再次出面澄清。

明日花綺羅於本月1日透過直播說明當時情況，表示那天是和兩年沒見的男性朋友們聚會，但事前並不知道會有韓國人出席，也不認識現場的其他女生。

她委屈地表示：「周鶴年說他是我長久以來的粉絲。 《週刊文春》的報導有很多不實資訊。 報導說我們見了三、四次，但我當天才第一次見他。」



對於街頭「背後抱」照片及買春傳聞，明日花綺羅強調：「我沒抱他，完全沒有。 我根本沒碰他。 不管看哪張照片，都沒有我主動接觸他的畫面。 雖然他長得很帥，但我們之間絕對沒有任何肉體關係。」

對於周鶴年被退出THE BOYZ一事，她表示背後也許另有隱情：「因為單純喝個酒就被趕出團體，實在讓人無法理解。 我認為他們從一開始就想把他踢掉，只是現在找到時機。 我懷疑他們是在掩蓋別的事。」

明日花綺羅坦言：「說真的，只因為去喝酒聚會就被開除，感覺太荒謬了。 而且那種『只要跟她去喝酒就會被開除』的氛圍，真的很令人沮喪和反感。」

韓網友對明日花綺羅的上述說法提出質疑：「長久以來喜歡AV女優的男偶像...哇」「不要再爆TMI了」「看來是為了自保而完全放棄對方」「一般人會把第一次見面的人帶回家嗎？」「對日本人來說這些完全無所謂嗎？」「感謝所屬社第一時間切割」。



這場爭議始於今年6月，有媒體報導周鶴年曾在日本東京的私人酒局中與明日花綺羅進行私下接觸。 對此，THE BOYZ所屬社One Hundred宣布周鶴年退出團體。 隨後有報導稱周鶴年與明日花綺羅不僅是喝酒、更涉嫌性交易，周鶴年立刻反駁：「的確有和朋友們參加酒局，但完全沒有性交易或任何非法行為。」並聲稱從未同意退團，將對所屬社及報導性交易的媒體採取法律行動。

明日花綺羅也於上月21日在SNS表示：「我這輩子從來沒有私下收錢發生性關係，這次也一樣。 當天有個第一次見面的女生似乎喜歡周鶴年，拍了合照後被賣給了《週刊文春》。」

根據2日首爾江南警察署的說法，周鶴年被指控性交易一案已獲得不起訴處分。 告發人是根據網路報導提出指控，並未有足夠的具體理由或情況開啟正式調查。



雙方皆強烈否認質疑、主張無辜，目前事件仍陷入「羅生門」式的真相攻防。

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