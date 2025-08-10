全新戀粽《戀愛倒數1小時》預告！「綜藝大勢」池睿恩尋找真愛，《戀愛兄妹》《換乘戀愛》《單身即地獄》男嘉賓都登場！

哇～竟然可以看到這幾位男嘉賓出現在同個節目，戀粽世界觀大整合啊！

Disney+ 新綜藝《戀愛倒數1小時》是《Running Man》成員池睿恩展開尋愛之旅。在20集的節目中，池睿恩和各種類型、不同性格的男子展開限時約會（2對1相親30分鐘、1對1相親30分鐘），在時間與情感的拉鋸中，尋找自己的真命天子。



公開的預告中，單身N年的池睿恩好奇：「究竟會出現什麼樣的人呢？」緊接著出演《戀愛兄妹》李鎔宇、《換乘戀愛2》鄭圭敏、《我是SOLO》朴昌淳、《單身即地獄2》崔鍾宇、《換乘戀愛3》金光泰、《單身即地獄2》金世埈、《Heart Signal 2》鄭載鵠（鄭在浩）等熱門戀愛節目而成爲話題的出演者，作爲池睿恩的相親男登場！



之後池睿恩表示：「希望能遇到讓我心動的男生，要抓住我的心可沒那麼簡單。」「這是在告白嗎」、「我都搞不懂我自己了」、「我不知道該把眼睛放在哪裡」、「真的辦～真的要瘋了」等，因相親男們的直言不諱而眩暈的池睿恩，讓人期待之後的發展。

預告一公開，也讓網友紛紛表示：「感覺會有意思」、「鎔宇又出來了？」、「圭敏是要上幾次節目」、「希望睿恩多展現可愛的魅力」等等。

