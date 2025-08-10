虚惊一场！THE BOYZ首尔演唱会遭「炸弹威胁」，疏散搜索确认无危险、延迟2小时举办

男团THE BOYZ原定於10日下午4点在首尔松坡区KSPO DOME （首尔奥林匹克体操竞技场）举行单独演唱会「THE BOYZ 'THE BLAZE' WORLD TOUR in SEOUL」，在接获关於爆裂物的举报后，全体人员紧急疏散。

据警方与消防部门透露，韩国体育产业开发公司收到了内容为「已在 KSPO DOME安装爆裂物」的传真，确认后立即向警方报案，现场工作人员及观众全数撤离疏散。 首尔警察厅机动巡逻队与警察特攻队到场，消防部门也出动了19辆消防车与约70名人员展开爆裂物搜索，结果并未发现爆裂物。

随后，THE BOYZ所属社One Hundred发布公告称，原定下午4点开始的演出将延至下午6点开始，4点45分开放入场，叮嘱大家在会场周边免费领取凉水降温。



此外，首尔明洞新世界百货店也在本月5日接到炸弹恐吓，随即进行疏散与搜查，但未发现任何爆炸物。 调查显示，发出威胁讯息的是一名患有重度自闭症的13岁国中生，出於好奇社会反应，在论坛发布了不实消息，目前正接受保护性监护，未遭受刑事处罚。 新世界百货因此暂停营业约两小时，声称蒙受约6亿韩元的损失，赔偿方案尚未确定。

另外，THE BOYZ自8日起，正在首尔KSPO DOME举行第四次世界巡回演唱会。



