NCT道英台北宣布9月21日加場 私下行程驚見「親民美食」引共鳴

把握與道英相見的機會！9月20日在台北流行音樂中心開唱的NCT成員道英，台北作為亞洲巡迴演唱會的最後一站還不夠，主辦單位宣布9月21日再加開一場，讓粉絲能有機會多見一次可能即將入伍的他。而日前於橫濱連唱兩天，他在演出結束後更新社群專頁，曬出多張橫濱行的畫面，展現自然隨性的私下模樣，讓粉絲大喊「好想跟！」

日前在日本橫濱開唱，吸引超過2萬名粉絲到場，演出曲目不但橫跨兩張專輯，準備了包括〈Memory〉、〈Wake From The Dark〉、〈Little Light〉等作品，舞台設計也是處處用心，道英表示：「能看到現場黃綠應援燈海真的很美，能夠站在這裡，全都是因為有你們在。」而台北場是這次亞洲巡迴的最終站，也或許是粉絲在他即將入伍前的最後見面機會。



他也在社群專頁曬出在橫濱街頭的照片，但最吸引粉絲目光，莫過於擺滿桌的壽司盤，仔細一看竟是來自日本知名連鎖店，引發粉絲驚喜直呼：「沒想到會去！」、「我們吃同一套餐吧！」、「他是不是特別喜歡蝦類壽司？」不少留言紛紛表示「有夠親切」、「可愛到不行」、「立刻列入聖地巡禮清單」，不僅讓人感受到道英貼近日常的魅力，也掀起一波粉絲間的共鳴話題。



道英《2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] 》台北場9月21日加場門票，Weverse 會員預售為8月9日（六）下午2點至 晚上11點59分（僅限上一輪預售時已完成登記的會員），加場演出公開發售則是8月10日（日）下午2點在KKTIX全面啟售，票價為新台幣6500、5800、4800、3800、3150與2900元等六種，台北場限定粉絲福利等詳細安排及更多詳情，請鎖定主辦單位官方社群專頁。



2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] in TAIPEI 將於 9月21日 加！開！一！場！

〔 2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] in TAIPEI 〕

✦ 開演日期及時間：

2025年9月20日（星期六）6:00PM

2025年9月21日（星期日）5:00PM *加場演出

（實際演出時間以現場公告為準）

✦ 演出場地：臺北流行音樂中心（臺北市南港區市民大道 8 段 99 號）

✦ 門票價格：NT$ 6,500 / 5,800 / 4,800 / 3,800 / 3,150 / 2,900（全坐位）

✦ 購票平台：KKTIX https://artique-production.kktix.cc/events/302aface

▶️ 加場演出"NCTzen 127" Membership(GL) Weverse 會員預售：

8月9日（星期六）2:00PM 至 11:59PM（TST）

（僅限上一輪預售時已完成登記的會員）

▶️ 加場演出公開發售：

8月10日（星期日）2:00PM 起（TST）





