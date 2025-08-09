NCT道英台北宣布9月21日加场 私下行程惊见「亲民美食」引共鸣

把握与道英相见的机会！9月20日在台北流行音乐中心开唱的NCT成员道英，台北作为亚洲巡回演唱会的最后一站还不够，主办单位宣布9月21日再加开一场，让粉丝能有机会多见一次可能即将入伍的他。而日前於横滨连唱两天，他在演出结束后更新社群专页，晒出多张横滨行的画面，展现自然随性的私下模样，让粉丝大喊「好想跟！」

日前在日本横滨开唱，吸引超过2万名粉丝到场，演出曲目不但横跨两张专辑，准备了包括〈Memory〉、〈Wake From The Dark〉、〈Little Light〉等作品，舞台设计也是处处用心，道英表示：「能看到现场黄绿应援灯海真的很美，能够站在这里，全都是因为有你们在。」而台北场是这次亚洲巡回的最终站，也或许是粉丝在他即将入伍前的最后见面机会。



他也在社群专页晒出在横滨街头的照片，但最吸引粉丝目光，莫过於摆满桌的寿司盘，仔细一看竟是来自日本知名连锁店，引发粉丝惊喜直呼：「没想到会去！」、「我们吃同一套餐吧！」、「他是不是特别喜欢虾类寿司？」不少留言纷纷表示「有够亲切」、「可爱到不行」、「立刻列入圣地巡礼清单」，不仅让人感受到道英贴近日常的魅力，也掀起一波粉丝间的共鸣话题。



道英《2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] 》台北场9月21日加场门票，Weverse 会员预售为8月9日（六）下午2点至 晚上11点59分（仅限上一轮预售时已完成登记的会员），加场演出公开发售则是8月10日（日）下午2点在KKTIX全面启售，票价为新台币6500、5800、4800、3800、3150与2900元等六种，台北场限定粉丝福利等详细安排及更多详情，请锁定主办单位官方社群专页。



2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] in TAIPEI 将於 9月21日 加！开！一！场！

〔 2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] in TAIPEI 〕

✦ 开演日期及时间：

2025年9月20日（星期六）6:00PM

2025年9月21日（星期日）5:00PM *加场演出

（实际演出时间以现场公告为准）

✦ 演出场地：台北流行音乐中心（台北市南港区市民大道 8 段 99 号）

✦ 门票价格：NT$ 6,500 / 5,800 / 4,800 / 3,800 / 3,150 / 2,900（全坐位）

✦ 购票平台：KKTIX https://artique-production.kktix.cc/events/302aface

▶️ 加场演出"NCTzen 127" Membership(GL) Weverse 会员预售：

8月9日（星期六）2:00PM 至 11:59PM（TST）

（仅限上一轮预售时已完成登记的会员）

▶️ 加场演出公开发售：

8月10日（星期日）2:00PM 起（TST）





