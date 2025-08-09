李先彬首場台灣粉絲見面會「LEE SUN BIN TAIPEI FAN MEETING“BINside Out”」敲定9月6日！門票8月9日全面開售

韓國人氣女演員李先彬（Lee Sun Bin）即將於2025年9月6日（星期六）晚間6點，在台北WESTAR舉辦個人首場台灣粉絲見面會【Lee Sun Bin Taipei Fan Meeting “BINside Out”】。這場專屬台灣粉絲的限定活動，將成為她與粉絲分享演藝旅程與生活點滴的重要時刻。近年來，李先彬不 僅在戲劇、電影領域持續展現亮眼表現，更以真誠率性的個人魅力深受觀眾喜愛，成為備受關注的全方位藝人。

近期她主演的韓國驚悚電影《Noise》話題不斷，該劇已於2025年6月25日在韓國正式上映，後續更將陸續於亞洲、歐洲及拉丁美洲等國際市場上映。電影以「日常噪音恐懼」為核心概念，描繪都市生活中因不明噪音引發的極限壓力與心理崩潰，李先彬細膩刻劃角色，由理智走向崩潰的轉變，展現深厚演技，獲得觀眾與影評一致好評，不止引起高度關注與肯定，也再度印證電影的全球話題性。



作為從女團出身、跨足戲劇的演員，李先彬的代表作從《Missing 9》、《酒鬼都市女人們》系列作品、《少年時代》，到近期話題作《愛情發芽中》，還有即將在9月播出的《去月球吧》，每部作品都呈現她在角色塑造上的多樣性與深度。李先彬不僅擁有紮實的演技實力，亦展現出能歌擅舞的全能藝人風采，時常在綜藝節目中帶來清亮歌聲與亮眼舞技，展現不設限的表演魅力。

這次【BINside Out】粉絲見面會，活動全區對號入座，票價分為NT$3,800／NT$2,800與身心席NT$1,900，將於2025年8月9日（六）下午1點，透過全台7-ELEVEN ibon機台及ibon網站正式開賣。凡購票入場之觀眾，皆可獲得活動限定的「HI-TOUCH」擊掌福利與專屬小卡組。此外，還有機

會獲得一對一合照、十對一合照、親筆簽名明信片與拍立得等珍貴福利，讓粉絲能夠收穫難得的互動回憶。



李先彬將以最真摯的心意，帶著她的笑容與故事走進粉絲的世界，開啟從「BINside」到「Outside」的感動之夜。喜愛李先彬的朋友們千萬不要錯過這次專屬台灣的難得機會，敬請準時鎖定8月9日下午1點開賣時段，搶下與她近距離互動的珍貴門票。欲獲得更多活動資訊與更新，請持續關注主辦單位D-SHOW的官方Facebook與Instagram社群平台。



韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞