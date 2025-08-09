【韓網熱門】目前韓國男演員界最火的三位：李濬榮、秋泳愚、邊佑錫
【韓網熱門】目前韓國男演員界最火的三位：李濬榮、秋泳愚、邊佑錫

明星   2025年8月9日   星期六16:08   Sani  

（封面圖源：BILLIONS，J,Wide-Company，Prada）

韓國網友PO文分享了最近在社群論壇或SNS上人氣很高的男演員，分別是：

1. 李濬榮，1997年生，代表作《弱美男英雄Class 2》《苦盡柑來遇見你》
（圖源：BILLIONS）

2. 秋泳愚（秋英宇），1999年生，代表作《玉氏夫人傳》《外傷重症中心》《牽牛和仙女》
（圖源：J,Wide-Company）

3. 邊佑錫，1991年生，代表作《背著善宰跑》《20世紀少女》
（圖源：VARO娛樂）

韓國網友評論：
1. 三位都很有好感，而且長得很帥kkk
2. 認同，一時之間想不起其他人
3. 基本上都是論壇熱門那邊常見的演員，而且三位長得有點像，也許這就是現在流行的面相吧
4. 這些劇我一部都沒看過，但臉全都認識kkk確實是很火
5. 邊佑錫已經完全火起來了，另外兩位還在上升期
6. 李濬榮演技真的很棒，令人期待
7. 李濬榮只缺一部好的主演作品
8. 李濬榮比想像中的要年輕耶，因為很久之前就以偶像身份出道了，原本以為有點年紀呢
9. 秋泳愚演技很好，看過《牽牛和仙女》之後更喜歡他了
10. 比起邊佑錫，更應該加入這名單的是崔顯旭吧
11. 前面兩位演技都很好，但話題性最高的還是邊佑錫

出處： https://theqoo.net/hot/3861687886

