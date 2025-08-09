【韓網熱門】目前韓國男演員界最火的三位：李濬榮、秋泳愚、邊佑錫

韓國網友PO文分享了最近在社群論壇或SNS上人氣很高的男演員，分別是：

1. 李濬榮，1997年生，代表作《弱美男英雄Class 2》《苦盡柑來遇見你》



2. 秋泳愚（秋英宇），1999年生，代表作《玉氏夫人傳》《外傷重症中心》《牽牛和仙女》



3. 邊佑錫，1991年生，代表作《背著善宰跑》《20世紀少女》



韓國網友評論：

1. 三位都很有好感，而且長得很帥kkk

2. 認同，一時之間想不起其他人

3. 基本上都是論壇熱門那邊常見的演員，而且三位長得有點像，也許這就是現在流行的面相吧

4. 這些劇我一部都沒看過，但臉全都認識kkk確實是很火

5. 邊佑錫已經完全火起來了，另外兩位還在上升期

6. 李濬榮演技真的很棒，令人期待

7. 李濬榮只缺一部好的主演作品

8. 李濬榮比想像中的要年輕耶，因為很久之前就以偶像身份出道了，原本以為有點年紀呢

9. 秋泳愚演技很好，看過《牽牛和仙女》之後更喜歡他了

10. 比起邊佑錫，更應該加入這名單的是崔顯旭吧

11. 前面兩位演技都很好，但話題性最高的還是邊佑錫

