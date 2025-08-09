【韩网热门】目前韩国男演员界最火的三位：李浚荣、秋泳愚、边佑锡
明星   2025年8月9日   星期六16:08   Sani  

（封面图源：BILLIONS，J,Wide-Company，Prada）

韩国网友PO文分享了最近在社群论坛或SNS上人气很高的男演员，分别是：

1. 李浚荣，1997年生，代表作《弱美男英雄Class 2》《苦尽柑来遇见你》
（图源：BILLIONS）

2. 秋泳愚（秋英宇），1999年生，代表作《玉氏夫人传》《外伤重症中心》《牵牛和仙女》
（图源：J,Wide-Company）

3. 边佑锡，1991年生，代表作《背著善宰跑》《20世纪少女》
（图源：VARO娱乐）

韩国网友评论：
1. 三位都很有好感，而且长得很帅kkk
2. 认同，一时之间想不起其他人
3. 基本上都是论坛热门那边常见的演员，而且三位长得有点像，也许这就是现在流行的面相吧
4. 这些剧我一部都没看过，但脸全都认识kkk确实是很火
5. 边佑锡已经完全火起来了，另外两位还在上升期
6. 李浚荣演技真的很棒，令人期待
7. 李浚荣只缺一部好的主演作品
8. 李浚荣比想像中的要年轻耶，因为很久之前就以偶像身份出道了，原本以为有点年纪呢
9. 秋泳愚演技很好，看过《牵牛和仙女》之后更喜欢他了
10. 比起边佑锡，更应该加入这名单的是崔显旭吧
11. 前面两位演技都很好，但话题性最高的还是边佑锡

