【韩网热门】目前韩国男演员界最火的三位：李浚荣、秋泳愚、边佑锡

韩国网友PO文分享了最近在社群论坛或SNS上人气很高的男演员，分别是：

1. 李浚荣，1997年生，代表作《弱美男英雄Class 2》《苦尽柑来遇见你》



2. 秋泳愚（秋英宇），1999年生，代表作《玉氏夫人传》《外伤重症中心》《牵牛和仙女》



3. 边佑锡，1991年生，代表作《背著善宰跑》《20世纪少女》



韩国网友评论：

1. 三位都很有好感，而且长得很帅kkk

2. 认同，一时之间想不起其他人

3. 基本上都是论坛热门那边常见的演员，而且三位长得有点像，也许这就是现在流行的面相吧

4. 这些剧我一部都没看过，但脸全都认识kkk确实是很火

5. 边佑锡已经完全火起来了，另外两位还在上升期

6. 李浚荣演技真的很棒，令人期待

7. 李浚荣只缺一部好的主演作品

8. 李浚荣比想像中的要年轻耶，因为很久之前就以偶像身份出道了，原本以为有点年纪呢

9. 秋泳愚演技很好，看过《牵牛和仙女》之后更喜欢他了

10. 比起边佑锡，更应该加入这名单的是崔显旭吧

11. 前面两位演技都很好，但话题性最高的还是边佑锡

出处： https://theqoo.net/hot/3861687886

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻