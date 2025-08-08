《S LINE》→《我的女友比我帥》Arin轉型演員超成功！接下來將化身樂天巨人「勝利女神」釜山開球

出身於釜山的歌手兼演員 Arin（崔乂園，OH MY GIRL成員），將化身樂天巨人的勝利女神，前往社稷棒球場為其應援。

Arin 將於 10 日晚間 6 點，在釜山社稷球場舉行的樂天巨人對戰SSG登陸者比賽開打前，登上投手丘擔任開球嘉賓。本次開球是受樂天巨人球團的正式邀請，對於出身釜山的 Arin 來說，能在家鄉粉絲面前開球，更具特別意義。



今天（8日）Arin 透過所屬公司 ATRP 表示：「能在自幼便熟悉的社稷球場開球，我感到既激動又榮幸。會盡全力讓到場的每一位觀眾都留下美好回憶。」

值得一提的是，Arin 出道初期，曾因在 SNS 與網路社群上被誤認為「斗山女高中生啦啦隊員」的插曲而引發熱議，當時她以雪白肌膚與清純魅力吸引了眾多關注。

另一方面，Arin 近期透過 wavve 原創劇《S Line》，從偶像成功轉型為演員，憑藉鮮明存在感和穩重的演技實力獲得好評。而在目前播出的 KBS2 水木劇《我的女友比我帥》中，她飾演國文系大學生金至恩，以清新可愛的魅力與愉悅的能量，不僅在韓國，也在海外粉絲間收穫高度喜愛。



▼Viu原創韓劇《我的女友比我帥》逢星期三、四晚10點於Viu上線：



