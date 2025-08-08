尹斗俊＆金瑟琪要結婚了！新劇《養貓權戰爭》公開婚禮喜帖，因為「太逼真」嚇壞眾多網友：以為是真的！

沒有仔細看的話～還以爲是真的啊！韓國真的太會宣傳了 XD

本月7日，tvN新劇《養貓權戰爭》方面公開尹斗俊和金瑟琪結婚的消息。他們表示：「10年前第一次見面的我們，決定攜手一起走下去，請爲我們夫妻的第一步加油。」還公開兩人的婚紗照，尹斗俊身穿晚禮服，用溫暖的眼神看著鏡頭：金瑟琪穿著潔白的婚紗坐在新郎的膝蓋上，露出幸福的微笑。



喜帖上寫著「我們兩人想以愛的名義結為連理，希望大家能夠到來，用溫暖的祝福一起度過我們的開始。」兩人的結婚日期是8月17日，包括「聯繫新郎」和「聯繫新娘」按鈕在內，還有與伴侶貓一起拍的情侶照片，真的超像真的啦！但...其實這是為了宣傳新劇《養貓權戰爭》製作的，對於不是作品中主角的名字，而是寫有演員實名的喜帖的公開，讓很多人陷入混亂。



看到相關內容的網友紛紛表示：「這樣的預告宣傳很新鮮很有趣」、「以爲要成真了，還看了很多次」、「嚇死我了，我真的以為要結婚了」、「不是劇迷跟粉絲都要被嚇死了」、「一看到請柬就覺得心臟要跳出來了」等等。

而《養貓權戰爭》講述處於離婚危機的夫妻，就像子女一樣貓的撫養權發生矛盾的故事。特別是兩人在2015年《撲通撲通LOVE》中飾演穿越到朝鮮的女高中生和國王相遇，描繪青澀的初戀。時隔10年再次合作，也讓許多劇迷相當期待！



