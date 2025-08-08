《S LINE》→《我的女友比我帅》Arin转型演员超成功！接下来将化身乐天巨人「胜利女神」釜山开球

出身於釜山的歌手兼演员 Arin（崔乂园，OH MY GIRL成员），将化身乐天巨人的胜利女神，前往社稷棒球场为其应援。

Arin 将於 10 日晚间 6 点，在釜山社稷球场举行的乐天巨人对战SSG登陆者比赛开打前，登上投手丘担任开球嘉宾。本次开球是受乐天巨人球团的正式邀请，对於出身釜山的 Arin 来说，能在家乡粉丝面前开球，更具特别意义。



今天（8日）Arin 透过所属公司 ATRP 表示：「能在自幼便熟悉的社稷球场开球，我感到既激动又荣幸。会尽全力让到场的每一位观众都留下美好回忆。」

值得一提的是，Arin 出道初期，曾因在 SNS 与网路社群上被误认为「斗山女高中生啦啦队员」的插曲而引发热议，当时她以雪白肌肤与清纯魅力吸引了众多关注。

另一方面，Arin 近期透过 wavve 原创剧《S Line》，从偶像成功转型为演员，凭藉鲜明存在感和稳重的演技实力获得好评。而在目前播出的 KBS2 水木剧《我的女友比我帅》中，她饰演国文系大学生金至恩，以清新可爱的魅力与愉悦的能量，不仅在韩国，也在海外粉丝间收获高度喜爱。



▼Viu原创韩剧《我的女友比我帅》逢星期三、四晚10点於Viu上线：



