【韓網熱門】MBTI中的「S」超愛翻看影視劇花絮影片？！

你喜歡找影視劇作品的各種花絮影片來看嗎？ 據說這是MBTI中S型的典型特徵？

有網友在theqoo上分享表示：「你們喜歡花絮影片嗎？ 我是S，特別喜歡找花絮來看，因為好奇演員們的狀態，不過N型朋友就覺得演員是演員，劇裡的人設是人設，會區分開來，完全不好奇。」



韓國網友評論：

1. 我是N型，但我追的演員有相關花絮就會看，真的可以說是「追星」的劇也會看。 但如果只是單純覺得劇情好看，就不會去看幕後花絮啦，根本沒興趣。 不過大家應該都差不多吧ᄏᄏᄏ

2. 我是S，不堪

3. 咦，我是N型但沒花絮我會餓死

4. 我是N，但很常看

5. S，覺得幕後花絮很好看

6. 我該不會是S型吧...？

7. 我是N，只要是喜歡的劇我都會找來看ᄏᄏᄏ

8. N，但播完之前不會去找花絮ᄏᄏᄏᄏ

9. 我N，但確實不太看幕後花絮

10. S型，竟然是這樣？ 不過我本來就很喜歡被劇透ᄏᄏᄏ

11. 我是N，但對製作過程感興趣的作品會去找。 不過有次我很喜歡的一部，看到幕後花絮反而幻滅了，所以想保留幻想的劇就不會看。

12. MBTI真的過度濫用了，竟然還要用來分類看不看幕後花絮ᄏᄏᄏ雖然只是當娛樂啦...

13. 我是N，但還是買了藍光，這根本跟MBTI沒關係，就是有沒有在「真愛追星」的問題

14. S，對喜歡的劇會努力找來看ᄏᄏᄏ

15. N，真的沒興趣ᄏᄏ根本沒看過

16. 我是N，但只要喜歡，花絮、演員IG、藍光、大本劇本都買來看，這是愛不愛而不是MBTI問題

17. N，喜歡的演員的我都會去找來看，連NG片段都不放過

18. N，喜歡番外或外傳，但對幕後花絮完全沒興趣

19. 這跟MBTI有啥關係，我N但很宅，只要喜歡就會找所有相關內容來看

20. 我是N，不會好奇嗎？ 像這一幕怎麼拍的？ 演員當時的想法是什麼？ 怎麼準備情緒？ 我會邊想邊好奇所以就去找花絮來看了

21. S型，連最愛的演員的我也不太看... 好好看過的也才幾部ᄏᄏ藍光也買了三部但根本沒看完還是又買...

22. 我是超N，只要有喜歡的劇就從幕後花絮開始看，連訪談、畫冊什麼的都要挖光光

原文： https://theqoo.net/square/3855235300

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞