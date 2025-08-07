【韓網熱門】K-POP史上首個「無性別風格」偶像團！XLOV濃妝造型+女團姿勢引討論

就是今年1月出道的多國籍男團XLOV。 近期照片裡，他們化著粉嫩的妝容、戴著亮晶晶的美甲、穿著綴滿裝飾的短小服裝，展現出與傳統偶像團十分不同的面貌。

原PO寫道：「造型像女偶像，擺姿勢也像女偶像，舞蹈動作也像女偶像。 但仔細一想，『像女偶像』到底是什麼意思呢？ 現在這個時代應該避免使用『像女生』、『像男生』這種說法，所以這大概就是所謂的無性別風格（genderless）吧。」



XLOV包含三位曾參加《Boys Planet》的成員WUMUTI、HARU、RUI，其中WUMUTI還參與了製作。



▽新專輯主打歌舞台《1&Only》：



韓國網友評論：

1. 是想展現女性感覺的男人呢

2. 風格還不錯，但姿勢有必要那樣嗎？ ㅠㅠ

3. 想吐

4. 很有特色耶

5. K-POP越來越多元，我覺得很好

6. 難道打扮的程度就是性別的界線嗎？

7. WUMUTI 韓文講得很好又有實力，本來就很有好感，能以適合的概念出道真是太好了

8. 如果認為女生用男團風格就ok，但男生穿女團服裝、擺女團姿勢就該被嘲笑的話，你該檢視你內心的厭女情節

9. 哇他們真的都很適合，造型也很漂亮，很有觀賞樂趣

10. 這種風格真的有市場需求嗎？

11. 歌真的很好聽，在外國人之間的反應也不錯...

12. 我喜歡這種打破刻板印象的東西

13. 讓我想起了趙權

14. 本來是抱著「這是什麼啊」的心情點進來的，但髮型妝容都很適合，現場唱功也很好。 我認為打扮這件事沒必要分性別，古代男生也會化妝、戴很多裝飾品啊

15. 歌手只要舞台做得好就行，這個概念也不錯

16. 想穿就穿吧，只要他們自己開心，我就支持他們

