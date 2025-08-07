《Kpop 獵魔女團》人氣爆棚，再創新紀錄！榮登 Netflix 歷代電影排行第 4，寫下前所未有的成就

Netflix 原創動畫《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）在全球熱播，登上 Netflix 歷代電影觀看次數第 4 名，掀起熱烈話題。

Netflix 官方平台 Tudum 於 6 日公開 7 月 28 日 ~ 8 月 3 日的「每週電影觀看時間統計」，《Kpop 獵魔女團》在該週創下 2,630 萬次觀看（4,380 萬小時觀看時長）。目前累積觀看次數高達 1 億 5,880 萬次，總觀看時數為 2 億 6,460 萬小時。

這一成績僅次於 Netflix 歷代前三名：《紅色通緝令》（Red Notice，2 億 3,090 萬次）、《隨身危機》（Carry-On，1 億 7,210 萬次）與《千萬別抬頭》（Don't Look Up，1 億 7,140 萬次），成功擠進第 4 位。



Netflix 的觀看數並非單純點擊數，而是根據使用者實際觀看該作品 70% 以上的數據進行統計，具有高度參考價值。

值得一提的是，在以動作驚悚類型實拍電影為主的排行榜中，《Kpop 獵魔女團》是唯一一部入榜的動畫作品，更是一部以 Kpop 世界觀為背景的原創動畫，寫下前所未有的成就。



目前穩居 Netflix 全球「英語電影」榜第 2 名，自 6 月 20 日上線至今已邁入第 7 週，熱度絲毫未減！！且在全球 93 個國家/地區的 Netflix「Top 10」榜單上，包括香港、美國、台灣、馬來西亞...等地更穩坐第一，人氣居高不下。



早前，《Kpop 獵魔女團》也刷新 Netflix 原創動畫觀看紀錄，成為歷代觀看冠軍，打破先前由《畢業有蜥望》（Leo）所保持的紀錄。



片中的原聲帶（OST）人氣同樣爆棚，在 Billboard 也創下亮眼成績。最新一週（8 月 9 日榜單期間）共有多達 8 首歌曲同時打進 Billboard「Hot 100」，其中兩首更擠進前 10，〈Golden〉名列第 2，〈Your Idol〉則拿下第 9，原聲帶專輯更攻上「Billboard 200」的第 2 名。



