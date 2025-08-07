《凌晨兩點的惡魔》＆《暴君的主廚》接連更換男主角！潤娥高情商回應：對角色進行更多思考，做好自己該做的事

兩部作品的角色很不同！很期待女神潤娥的新作品！

今日（7）潤娥接受韓媒採訪，她說：「《暴君的主廚》（暴君的廚師）的拍攝前天剛剛結束，昨天還舉行《凌晨兩點的惡魔》（我的鄰居是惡魔）的媒體試映會，雖然沒睡好，體力卻很充沛。電影上映了，電視劇（拍攝）也結束了，期待的心情更大。雖然很累，但看到周圍的人都說自己充滿活力。」表達電影上映前興奮的感想。

潤娥繼《凌晨兩點的惡魔》之後，在即將公開的電視劇《暴君的主廚》也經歷更換對手戲的難關。對此，潤娥表示：「兩部作品都是讓我覺得需要由我來引導的作品，所以我個人對我的角色進行更多的思考。雖然碰巧對手戲演員出現狀況，所以我覺得我就做好自己該做的事，新合作的演員們都很好地消化了角色，我覺得非常合適，很感謝他們。」



2021年9月電影製作公司宣布由潤娥、金宣虎擔任《2點的約會》（《凌晨兩點的惡魔》原訂名）主演。但同年10月金宣虎因前女友A某的爆料而捲入私生活爭議，之後他承認相關文章並道歉，還從綜藝《兩天一夜》、電影《Dog Days》和《2點的約會》下車。而D社之後也公開更多細節後造成輿論轉向。



《暴君的主廚》原訂由朴成焄擔任男主角，但他在個人 IG PO 出《魷魚遊戲》主題謎片封面，儘管立即刪除仍在韓網引起爭議。道歉後韓國網友仍不買單，紛紛留言表示難以觀看朴成焄出演愛情劇，希望潤娥更換搭檔，最終和製作公司商議後決定下車。



《凌晨兩點的惡魔》講述一名無業游民「吉九」，接下監視每天凌晨都會變成惡魔醒來的「善智」這項天馬行空的打工，是一部惡魔附身喜劇，在13日在韓國上映。《暴君的主廚》講述一名廚師「延智英」在登上事業巔峰的瞬間穿越到過去，雖然要接受極惡暴君「李憲」的評論，但同時也遇到身為頂級美食家的國王，將在23日播出。



