【韩网热门】K-POP史上首个「无性别风格」偶像团！XLOV浓妆造型+女团姿势引讨论

就是今年1月出道的多国籍男团XLOV。 近期照片里，他们化著粉嫩的妆容、戴著亮晶晶的美甲、穿著缀满装饰的短小服装，展现出与传统偶像团十分不同的面貌。

原PO写道：「造型像女偶像，摆姿势也像女偶像，舞蹈动作也像女偶像。 但仔细一想，『像女偶像』到底是什么意思呢？ 现在这个时代应该避免使用『像女生』、『像男生』这种说法，所以这大概就是所谓的无性别风格（genderless）吧。」



XLOV包含三位曾参加《Boys Planet》的成员WUMUTI、HARU、RUI，其中WUMUTI还参与了制作。



▽新专辑主打歌舞台《1&Only》：



韩国网友评论：

1. 是想展现女性感觉的男人呢

2. 风格还不错，但姿势有必要那样吗？ ㅠㅠ

3. 想吐

4. 很有特色耶

5. K-POP越来越多元，我觉得很好

6. 难道打扮的程度就是性别的界线吗？

7. WUMUTI 韩文讲得很好又有实力，本来就很有好感，能以适合的概念出道真是太好了

8. 如果认为女生用男团风格就ok，但男生穿女团服装、摆女团姿势就该被嘲笑的话，你该检视你内心的厌女情节

9. 哇他们真的都很适合，造型也很漂亮，很有观赏乐趣

10. 这种风格真的有市场需求吗？

11. 歌真的很好听，在外国人之间的反应也不错...

12. 我喜欢这种打破刻板印象的东西

13. 让我想起了赵权

14. 本来是抱著「这是什么啊」的心情点进来的，但发型妆容都很适合，现场唱功也很好。 我认为打扮这件事没必要分性别，古代男生也会化妆、戴很多装饰品啊

15. 歌手只要舞台做得好就行，这个概念也不错

16. 想穿就穿吧，只要他们自己开心，我就支持他们

出处：https://theqoo.net/hot/3859198170

