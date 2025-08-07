防彈少年團、TXT師弟團來了！8月18日重磅出道

HYBE旗下的BIGHIT MUSIC即將推出全新男團，並於8月7日0時（韓國時間）正式開設了新男團的官方SNS帳號，首次公開團名「CORTIS」，引起粉絲與業界的高度關注。

新團名「CORTIS」來自英文短語「COLOR OUTSIDE THE LINES」，不依循單一字母順序，而是從中選出6個字母組合重新而成。 這個名字蘊含著「跳脫既定規則與框架，展現自由思考與創意」的理念，象徵團體將以嶄新視角帶來突破性的作品。

呼應「與眾不同」的概念，CORTIS在團名公開方式上也別具巧思。 他們透過TikTok上傳了「Logo Sound」影片，由成員親自參與製作。 在實際運行的音樂編曲軟體介面中，顯示出團名，搭配神秘的電子聲響，成功激起粉絲的好奇與期待。 展現出作為「年輕創作者團隊（Young Creator Crew）」的自信與特色。



此外，官方也同步公開了成員們的初步樣貌。 透過另一支影片，五位成員在充滿音樂設備的空間內投入音樂製作的場景，讓人對他們的創作實力更添期待。

據悉，CORTIS將於8月18日正式出道，五名成員皆為10代青少年。 他們將在作詞、作曲、編舞等多個方面親自參與創作，展現全方位的藝術才能，立志成為引領新時代的創作型偶像。

