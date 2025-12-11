CORTIS〈GO!〉被 Apple Music、Spotify、英媒NME 入選為「年度最佳 K-POP」

BIGHIT MUSIC 新人男團 CORTIS 進入了海外各知名平台的年末結算榜單，獲得相當輝煌的成績！

CORTIS（Martin、James、Juhoon、SeongHyeon、KeonHo）的出道專輯的熱門歌曲〈GO!〉近期被 Apple Music 公布的「2025 最佳歌曲（Best Songs of 2025）」選中。這是從今年全世界發行的歌曲中，選出最優秀 100 首的播放清單。此次包括莎賓娜·卡本特、Lady Gaga 等大型藝人也榜上有名，而 K-POP 男團中僅有 CORTIS 入選。此外，Apple Music 在整理一年間大放異彩的全球熱門歌曲動向時，也將〈GO!〉評為「歌頌了生活中的喜悅與成就的代表歌曲」，展現了大眾對其的高度關注。



〈GO!〉在全球音源串流平台 Spotify 選出的「2025 最佳 K-POP（2025 Best K-Pop）」中位列第 10 名。這是 Spotify 官方播放清單「K-Pop ON!」與編輯們共同選出的排名。今年出道的新人團體中，能進入該榜單的也只有 CORTIS。



外媒的盛讚也接連不斷。英國音樂雜誌 NME 將〈GO!〉選為「2025 年最佳 K-POP 25 選（THE 25 BEST K-POP SONGS OF 2025）」第 25 名，並評論：「CORTIS 在這首歌中散發出毫不動搖的自信，展現出他們已準備好震撼世界。」



此外，CORTIS 的出道專輯《COLOR OUTSIDE THE LINES》依據 Circle Chart 最新一週專輯榜（統計期間：11 月 23–29 日），累積銷量達到 119 萬張。此外，在 Spotify 上亦累積突破 2 億次播放（截至 11 月 27 日），受到巨大喜愛。憑藉這些成果，他們在「2025 MAMA AWARDS」中奪下「最佳新人」獎盃；在「第 10 屆 Asia Artist Awards 2025」中則獲得「AAA 年度新人」與「AAA 最佳表演」兩個獎項，成為二冠王。

▼「AAA」釋出的最新高清舞台：



▼「AAA」側拍 CORTIS 的舞台表演，攝影導演格外引人注意，在網上引發熱烈討論：



