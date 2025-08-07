防弹少年团、TXT师弟团来了！8月18日重磅出道

HYBE旗下的BIGHIT MUSIC即将推出全新男团，并於8月7日0时（韩国时间）正式开设了新男团的官方SNS帐号，首次公开团名「CORTIS」，引起粉丝与业界的高度关注。

新团名「CORTIS」来自英文短语「COLOR OUTSIDE THE LINES」，不依循单一字母顺序，而是从中选出6个字母组合重新而成。 这个名字蕴含著「跳脱既定规则与框架，展现自由思考与创意」的理念，象徵团体将以崭新视角带来突破性的作品。

呼应「与众不同」的概念，CORTIS在团名公开方式上也别具巧思。 他们透过TikTok上传了「Logo Sound」影片，由成员亲自参与制作。 在实际运行的音乐编曲软体介面中，显示出团名，搭配神秘的电子声响，成功激起粉丝的好奇与期待。 展现出作为「年轻创作者团队（Young Creator Crew）」的自信与特色。



此外，官方也同步公开了成员们的初步样貌。 透过另一支影片，五位成员在充满音乐设备的空间内投入音乐制作的场景，让人对他们的创作实力更添期待。

据悉，CORTIS将於8月18日正式出道，五名成员皆为10代青少年。 他们将在作词、作曲、编舞等多个方面亲自参与创作，展现全方位的艺术才能，立志成为引领新时代的创作型偶像。

