又惹爭議！朴施厚被爆私下替已婚男牽線女子，正室怒控：你害我家散了！

演員朴施厚近日再度捲入爭議。 一名網紅公開發文，指控朴施厚曾多年持續介紹女性給自己當時已婚的丈夫，導致家庭破裂，引發外界譁然。

該爆料於8月5日公開，網紅A某在文中提及：「朴施厚，你當年還叫我『嫂子』，結果從2020年就開始把女人介紹給我老公......」隨文附上了一張疑似朴施厚與其丈夫之間的對話截圖，顯示朴施厚傳送了一名女性的帳號，並有其丈夫分享某女性SNS上的照片的紀錄。

A某怒不可遏，直接標註朴施厚帳號並痛斥：「適可而止吧，你是我家庭破裂的主要原因」、「你還要繼續當TikTok主播？ 我有通話錄音。 聽說你要拍新劇？ 恭喜你，我有禮物要送你呢。 去告我吧，我連孩子都失去了，已經沒有什麼好失去的了，除了房子和車。」



A某甚至拍攝影片公開了丈夫與疑似朴施厚在KakaoTalk上的對話，試圖證明兩人近期仍保持聯繫。 據A某表示，她已與丈夫離婚，但在婚姻期間，丈夫與其他女性有多次接觸，而這些人據稱都是由朴施厚親自介紹的。這一指控迅速在網路上引起軒然大波。 朴施厚目前尚未對事件發表任何回應，反而在爆料當晚依然照常進行TikTok直播，6日早上仍與粉絲留言互動，看似未受爭議影響。

朴施厚曾在2013年捲入性侵風波，當時一名女練習生B某指控他在醉酒狀態下對其性侵。 朴施厚則否認並反控對方誣告與勒索。 雖然最終B某撤告，朴施厚也獲得「無嫌疑」結論，但此事至今仍為他演藝生涯的一大陰影。



如今A某公開指控朴施厚多年來持續介入他人婚姻，再次引起公眾關注。 不過，在當事人尚未出面說明前，相關內容仍屬單方面說辭，外界也應避免過早下定論。

此外朴施厚最近參與TV CHOSUN綜藝節目《爸爸和我》並展現親民面貌，另外他主演、於2021年拍攝完成的電視劇《Mentalist》也即將預計公開。

