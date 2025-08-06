許光漢退伍，台媒直播吸引韓粉！「會帶著能量努力拍作品」，透露當地居民很照顧自己

台灣演員許光漢去年8月突入伍，時隔一年，今（6）日終於退伍！許多韓國粉絲也相當關注！

據台媒報導，許光漢於南投中興新村公益大使團服務，今現身南投內政部役政司辦理退役，除了媒體等待採訪外，還有遠從韓國來的粉絲！《台視新聞》直播可見也有大批韓粉等著看許光漢，留言充滿韓語，都在尖叫他出來了，或說很想念、希望他摘口罩給大家看看臉。



許光漢聽到有韓粉飛來相當驚訝，採訪中表示自己一年來沉澱、整理了思緒，很快就會進劇組拍攝和宣傳活動，「會努力好好出來工作、好好回饋」、「會帶著能量努力、趕快拍作品」。比較有趣的是，他提到當地居民對他都很照顧，吃飯會為他加菜。據《TVBS新聞網》報導，現場還有粉絲受訪自己住南投，朋友們都會特別「通風報信」，在許光漢於某國小擔任導護人員時，常常會刻意經過看他一眼。

▼X上也有不少韓粉討論



허광한 드디어 전역 !!!!!

올해 열심히 활동하시겠대요 기대할게요

1년 동안 너무너무 고생했어 pic.twitter.com/WbQaTDcLrr — (@humminggh) August 6, 2025

허광한 전역 소감



우선 특별히 와주신분들께 감사합니다

이번 한 해는 건강하게 재충전하면서 새로운 것들을 접해보면서 지낼수 있었습니다

여기 계신분들이 잘 챙겨주셨어요 밥을 먹으러 가면 음식을 더 주신다던가 ㅎㅎ 감사합니다

그리고 군 관계자분들 . . 경비 이모님들 등등. .(나열). .모두… pic.twitter.com/abSYcygzaS — 발광 (@kuanghan_) August 6, 2025

許光漢接下來要和大家見面的作品，是由張艾嘉監製的電影《他年她日》，是台港合作電影，女主角是香港演員袁澧林，電影10月上映。



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