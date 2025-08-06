許光漢退伍，台媒直播吸引韓粉！「會帶著能量努力拍作品」，透露當地居民很照顧自己
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許光漢退伍，台媒直播吸引韓粉！「會帶著能量努力拍作品」，透露當地居民很照顧自己

明星   2025年8月6日   星期三21:00   草莓  

（封面圖源：YouTube@台視新聞 TTV NEWS）

台灣演員許光漢去年8月突入伍，時隔一年，今（6）日終於退伍！許多韓國粉絲也相當關注！


據台媒報導，許光漢於南投中興新村公益大使團服務，今現身南投內政部役政司辦理退役，除了媒體等待採訪外，還有遠從韓國來的粉絲！《台視新聞》直播可見也有大批韓粉等著看許光漢，留言充滿韓語，都在尖叫他出來了，或說很想念、希望他摘口罩給大家看看臉。
（圖源：YouTube@台視新聞 TTV NEWS）（圖源：YouTube@台視新聞 TTV NEWS）

許光漢聽到有韓粉飛來相當驚訝，採訪中表示自己一年來沉澱、整理了思緒，很快就會進劇組拍攝和宣傳活動，「會努力好好出來工作、好好回饋」、「會帶著能量努力、趕快拍作品」。比較有趣的是，他提到當地居民對他都很照顧，吃飯會為他加菜。據《TVBS新聞網》報導，現場還有粉絲受訪自己住南投，朋友們都會特別「通風報信」，在許光漢於某國小擔任導護人員時，常常會刻意經過看他一眼。

▼X上也有不少韓粉討論

許光漢接下來要和大家見面的作品，是由張艾嘉監製的電影《他年她日》，是台港合作電影，女主角是香港演員袁澧林，電影10月上映。
（圖源：FB@甲上娛樂）

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