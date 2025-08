從無法參與到全面中斷活動！2NE1完整體再度落空！成員朴春公司發表聲明：「依照醫療團隊建議需休養」

歌手朴春所屬公司發布了日後朴春將無法參與2NE1的活動,讓原本期待看到2NE1完整體的粉絲們失望不已。

朴春所屬公司D.Nation娛樂在8月6日透過SNS發表正式聲明,表示朴春對於2NE1日後的行程都無法共同參與,而經紀公司也表示,最近從醫療團隊方面得到了需要充分休息與穩定休養的建議,在內部深入討論後,相當不得已做出這樣的決定。另外也希望各位粉絲們能夠給予溫暖的鼓勵,好讓朴春盡快恢復健康。



近期朴春從自行發表的戀愛說,或是過度使用APP而造成外貌上的變化,減重以及又回彈等現象,承受著各種不同的流言以及揣測,在網路媒體上不斷擴散,連日來也讓她陷入爭議。而2NE1其他成員也正在世界各地如火如荼的進行活動中。

透過經紀公司的SNS不難看出,已經為朴春發出了許多次不參與活動的聲明,包含6月1日美國Head in the Clouds Festival、7月19日曼谷的UTO FEST in BANGKOK、7月26日的Water Bomb釜山場等活動,每一場都發出朴春不克參與的聲明,今日更是直接發出中斷所有活動,令粉絲們相當擔憂他是否健康上有嚴重問題,或者再也無法參與2NE1的活動。是否也表示原定於8月10號即將來台演出的2NE1將再度缺少一人。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞