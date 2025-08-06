Rosé 連續 27 週上榜《Billboard 200》，刷新韓國女歌手最長紀錄！

人氣女團 BLACKPINK 成員 Rosé 在美國 Billboard 榜單上創下最長新紀錄！恭喜～～～～

6 日 The Black Label 表示，去年 12 月發行的 Rosé 首張正規專輯《rosie》已連續 27 週登上 Billboard 主專輯榜《Billboard 200》，刷新韓國女性歌手的最長紀錄。



專輯因 Rosé 全曲參與作詞、作曲而備受關注。該專輯發行當時以第 3 名進入《Billboard 200》，創下 K-POP 女歌手最高排名紀錄。



此外，Rosé 與 Bruno Mars（火星人布魯諾）合作的歌曲〈APT.〉也持續受到全球粉絲的喜愛。發行後橫掃韓國、亞洲、歐洲、北美多地榜單紀錄，並連續 41 週進入 Billboard 主單曲榜《HOT 100》。



因此，Rosé 入圍美國四大流行音樂頒獎典禮之一的《2025 MTV 音樂錄影帶大獎》（2025 MTV VMA），〈APT.〉入圍的主要獎項「年度音樂錄影帶」、「年度歌曲」以及「最佳合作」、「最佳流行」、「最佳導演」、「最佳美術設計」、「最佳視覺效果」等 7 個獎項。

《rosie》三首主打之一〈toxic till the end〉也入圍「最佳 K-POP」獎。至此，Rosé 以 K-POP 歌手之姿在《2025 MTV VMA》上獲得多達 8 個獎項提名，為 K-POP 歷來最多。



另外，Rosé 已於 7 月 5、6 日在高陽綜合運動場主競技場開啟 BLACKPINK 單獨演唱會《Deadline》世界巡演行程，並以 7 月 11 日公開的 BLACKPINK 新單曲〈JUMP〉積極展開活動。



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