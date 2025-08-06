史上大型放送事故！《退貨兒童》最終回被當作第6集上架，網路瘋傳結局畫面

韓國線上OTT平台TVING在播出ENA電視劇作品《退貨兒童》的時候，原本應上架的第6集被發現竟然以第8集最終回的內容取代了，造成相當大型的放送事故，也等於提前揭曉了結局。對此TVING已承認錯誤並表示下不為例。

TVING在8月6日表示，在8月5日所公開的《退貨兒童》影片播出的過程中，由於Meta Matching上的錯誤而導致最終回第8集搶先在應該播出第6集的時機點暫時曝光，對此錯誤也造成觀眾們的混亂，對此表達真心歉意。並且強調嚴肅看待本次的失誤，並正與電視台及製作公司協商，研擬應對方案，會檢查並強化內部的系統相關流程，以防止類似的問題再度發生。



TVING在昨日應正常播出的《退貨兒童》第6集，結果竟以最終回的第8集上架，上傳了大約20分鐘的份量，之後便以「放送資料無法取得」這樣的說明文字而中斷了播出，目前已經上架為正常的第6集內容了。改編自同名網路漫畫的電視劇《退貨兒童》一共有8集的長度，在TVING獨家公開。劇情描述被養父母遺棄之後在生死邊緣掙扎的孩子們，悽慘的生存現況以及復仇的動作懸疑電視劇作品。



《退貨兒童》也風波不斷，原本因為在綜藝界爆紅的帥氣DEX參演成為話題，而播出後又陷入演技爭議，再者是之前曾捲入校園暴力事件的April成員李娜恩也透過本劇再度復出，另外還有原本因酒駕事件陷入爭議的宋英奎演員，在劇中飾演一位牧師，日前更傳出已不幸離世的消息。再加入昨日的放送事故，可說是狀況連連。目前《退貨兒童》還有2集完結，是否能夠完美收官也備受關注。



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